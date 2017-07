Sud-Soudan: L'ONU appelle le Conseil de sécurité à soutenir l'initiative de l'IGAD pour relancer l'accord de paix

C'est d'autant plus regrettable que ce Dialogue a été conçu comme un forum pour que chacun puisse exprimer ses doléances, a ajouté le Représentant permanent du Soudan du Sud, avant d'exhorter tous les groupes armés dans l'opposition à mettre « de côté leurs rancœurs personnelles » et à revenir sur leur position.

Il est aussi primordial que les dirigeants de la région, et l'ensemble des acteurs impliqués, y compris le Conseil, « parlent d'une même voix », a insisté le Président botswanais Festus Mogae, Président de la Commission mixte de suivi et d'évaluation (JMEC). À l'heure actuelle, a-t-il regretté, les démarches de ces acteurs ne sont pas coordonnées, ce dont profitent les dirigeants sud-soudanais.

Suite à cette décision, l'organisation régionale d'Afrique de l'Est a publié, le 2 juillet, des modalités et un calendrier pour la tenue de ce Forum. Pour avoir des chances aboutir, a estimé M. Wane, cette l'initiative de l'IGAD exige l'« appui actif » du Conseil.

De plus, a ajouté le Sous-Secrétaire général, malgré le Dialogue national lancé par le Président Kiir, le 22 mai, pour redonner vie au processus politique, des décisions récentes sapent l'instauration d'un environnement propice au dialogue, comme le remplacement, le 17 juillet dernier, de six membres du M/APLS dans l'opposition fidèles à l'ancien Premier Vice-Président Riek Machar, par des alliés de l'actuel Premier Vice-Président, Taban Deng Gai, au sein de l'Assemblée législative nationale de transition.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.