Gambie: #GambiaHasDecided, le hashtag qui se décline partout dans le pays

Alors qu'importe si l'inscription est un jour délavée, et si les coutures commencent à se défaire, « ce vêtement, c'est ma fierté, je le porterai jusqu'au bout, et le garderai comme souvenir d'un grand moment dans l'histoire de mon pays ».

« D'apercevoir cette inscription, cela me rappelle beaucoup de choses : le temps des arrestations arbitraires, de l'impossibilité de manifester publiquement son opinion ». Et il reconnaît être satisfait de voir que ses compatriotes sont toujours nombreux à continuer à porter ce t-shirt comme lui.

« Le hashtag rappelle au gouvernement pourquoi et comment il est arrivé là, explique le jeune activiste de 24 ans. C'est le peuple, les Gambiens, qui ont décidé, et les nouveaux élus doivent s'en souvenir. Alors, il faut maintenant appliquer les réformes promises ».

Casquettes, autocollants, et même tasses, les déclinaisons sont infinies. Musa a encore quelques exemplaires de ses t-shirts dans son magasin dans le quartier de Westfield, à Serekunda. « Oui, je suis un businessman, explique-t-il. Mais j'étais aussi contre le régime, donc ça me permet de conjuguer les deux en même temps ».

Un hashtag pour les réseaux sociaux donc, qui ont représenté un outil très utilisé pendant la crise. Mais un hashtag qui soit aussi visible partout, que personne ne puisse ignorer : « On a commencé à imprimer des t-shirts, des autocollants, des affiches et c'est devenu très vite viral, cela nous a vite dépassés, ce qui était super ».

« Les gens se sont mobilisés et sont allés voter pour le changement. Et l'ancien président a essayé de confisquer cela. Donc ce hashtag, c'était une façon d'être sûr que notre voix serait forte et entendue de tous ».

Aujourd'hui, six mois après l'exil de l'ancien président en Guinée équatoriale, le slogan est encore très présent dans la rue, et beaucoup de citoyens portent fièrement ce symbole d'une nouvelle Gambie.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.