Burkina Faso: Lutte contre le SIDA - 85 000 personnes à dépister en 14 jours

Plus de 600 000 condoms seront distribués au cours de cette campagne. Notons que ladite campagne s'inscrit comme un processus de « rattrapage » de la campagne inachevée de 2016 et d'accélération pour l'atteinte des objectifs du cadre national de lutte contre le Sida 2016-2020.

A cet effet, les jeunes des 13 régions du Burkina ont été invités à aller se faire dépister gratuitement et anonymement durant cette période au niveau des associations de lutte contre le Sida et au niveau des centres de santé.

Le choix des jeunes et des jeunes commerçants -ambulant, détaillant et grossiste- s'explique du fait qu'ils constituent un groupe vulnérable et une cible de choix car étant des éventuels vecteurs du rebond de l'épidémie du Vih au Burkina.

« L'atteinte de la vision de mettre fin à l'épidémie à l'horizon 2030 et les objectifs très ambitieux de l'Onusida notamment l'objectif des trois « zéro » (zéro nouvelle infection due au VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida) nécessitent un meilleur ciblage et un dépistage accrue des personnes vivants avec le Vih. Cela permettra de les mettre sous traitement, de réduire de façon significative la chaîne de transmission » a-t-il expliqué.

C'est dans cette optique que la présente campagne est placée sous la thématique : « se dépister c'est se protéger et protéger les autres ». Pour Dr Didier Bakouan, secrétaire permanent du CNLS-IST, l'adhésion de la population dans son ensemble et des jeunes en particulier à cette campagne permettra de rompre la chaîne de transmission du Vih-Sida.

Quand c'est négatif, nous pouvons également renforcer les mesures de prévention individuelles mais également collectives pour éviter donc la transmission du VIH et aussi d'être porteur du VIH dans l'avenir », a fait savoir le Dr Amadou Ouédraogo, coordonnateur du Programme d'Appui au monde associatif et communautaire (Pamac), l'un des partenaires de cette campagne.

« En cas de séropositivité, tous les moyens sont disponibles à savoir la prise en charge médicale et également l'accompagnement communautaire et psychosocial qui permettent donc de vivre normalement.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.