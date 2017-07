Congo-Brazzaville: Secteur informel - Une équipe du FACP visite les installations des garagistes

Exprimant ainsi leur satisfaction à l'égard du FACP, les garagistes Joseph Mbimi Ngoulou et Mboungou Bertin ont eu les mots suivants : « C'est grâce à cette formation que nous avions pu améliorer nos connaissances sur quelques techniques modernes de mécaniques, l'électricité automobile et la gestion financière de nos garages », ont-t-il déclaré. Rappelons que le FACP a subventionné les formations d'une cinquante des garagistes de Pointe-Noire à travers le Centre d'éducation de formation et d'apprentissage en mécanique automobile. Cette mission s'achèvera le samedi 22 juillet.

Ainsi, il est important pour nous de rencontrer un certain nombre des garagistes bénéficiaires des activités subventionnées par le FACP à Pointe-Noire en vue d'une évaluation et aussi de mieux s'informer sur des impacts de financements mis à disposition pour les formations des garagistes », a-t-il signifié.

Dégageant les principaux objectifs de cette visite, le directeur des opérations du FACP a expliqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivie des activités subventionnées à travers le guichet B de sa structure. Le FACP est l'unité opérationnelle du Projet d'appui à la diversification de l'économie cofinancé par le gouvernement de la République du Congo et la Banque mondiale. «Nous sommes satisfaits de cette visite parce que les garagistes visités semble avoir eu des formations avec impact sur leur mode de fonctionnement actuel, notamment sur la gestion financière et divers autres connaissances mécaniques.

