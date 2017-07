Congo-Brazzaville: Assises nationales du tourisme - Le pays entre dans une nouvelle ère

Organisées les 17 et 18 juillet dans la salle de conférence de l'hôtel Radisson Blu, sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba ; les premières assises nationales du tourisme en République du Congo avaient pour objectif global de constituer un moment d'échanges et de discussions entre les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur et d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de développement durable du tourisme.

Pendant deux jours, les participants à ces assises se sont focalisés sur cinq panels. Ils ont pris aussi connaissance de l'annonce générale sur la présentation de la stratégie de développement du tourisme en République du Congo et ses attentes sur « le fonds bleu ». Elle a consisté essentiellement à la politique nationale du développement durable du tourisme ; l'état du diagnostic avec ses améliorations ; les différents axes de la stratégie et la visibilité de la destination Congo- Brazzaville par l'implantation des Bureaux d'informations touristiques (BIT). Les fondements, la vision et les objectifs de cette politique de développement du tourisme durable ont abouti à l'élaboration de la stratégie.

S'agissant des panels, il y a eu entre autres celui du : « Fonds bleu, une chance pour l'écotourisme », avec pour modérateur, François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Dans ce panel constitué de cinq panélistes, il a été question d'établir la relation entre l'écotourisme et l'économie bleue. Les intervenants ont tour à tour dégagé l'importance des deux concepts qui tirent leur inspiration de l'économie verte.

La question environnementale a été au centre des préoccupations du débat en ce que l'écotourisme et l'économie bleue sous-tendent la notion de durabilité par l'utilisation du capital naturel et culturel. Il s'agit en définitif d'un bon choix en mesure de donner de la valeur au patrimoine du pays. L'économie bleue étant bénéfique pour l'écotourisme, il a été recommandé que dans les stratégies de leur financement, il soit mis en place un cadre pour la mobilisation des fonds. S'agissant du financement de l'économie bleue, il a été constitué un fonds qui nécessite encore un cadre.

S'agissant du panel portant sur « les difficultés rencontrées par les opérateurs du secteur du tourisme en République du Congo- Brazzaville », Rémy Polowa a épinglé plusieurs difficultés qui ont fait l'objet des échanges et discussions. Les panelistes ont recommandé : la mise en place d'un fonds de garantie pour les entreprises touristiques ; l'ouverture des capitaux des entreprises ; la mise en place d'une politique de visas électroniques ; l'encouragement des chambres de commerce à la sensibilisation des promoteurs du secteur au renforcement des capacités du personnel ; la formation initiale dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie.

Celui portant sur « l'intégration de la destination Congo-Brazzaville dans le renforcement du Branding de la destination Afrique » a été modéré par madame Carmen Nibigira. Les échanges et discussions dans ce panel se sont focalisés sur le rôle régulateur de l'Etat dans la vente de la destination Congo ; la promotion et la valorisation de la destination Congo ; la prescription du plan directeur ; la mise en place d'une plateforme de concertation ; l'ouverture des BIT pour la visibilité de la destination Congo ; le renforcement des capacités du personnel touristique ; l'édition des guides en trois langues (français anglais et chinois) et le tourisme médical, avec la construction des hôpitaux modernes.

Le panel a recommandé : la banalisation des images négatives que renvoient les médias occidentaux sur l'Afrique ; l'appropriation d'une pensée positive sur la destination Afrique ; le développement d'un plan de communication et d'une diplomatie du tourisme de l'Afrique centrale pour la destination Afrique en général et la destination Congo en particulier et l'implantation des parcs zoologiques associés à des sites de loisirs modernes dans les grandes villes de la sous-région.

A l'issue des travaux, le secrétaire général de l'OMT le Dr Taleb Rifai a remercié le président de la République du Congo pour avoir favorisé ces grandes retrouvailles des acteurs du secteur pour discuter du développement du tourisme au Congo et en Afrique. Il a rassuré la ministre du Tourisme et des loisirs du soutien de l'OMT dans toutes les actions qu'elle aura à entreprendre pour la promotion du tourisme au Congo.

Clôturant ces assises au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur Clément Mouamba, la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan-Nonault, a affirmé que les objectifs de ces présentes assises ont été atteints et que la République du Congo entre dans une nouvelle ère, celle du tourisme en marche. Elle a également souhaité la tenue chaque année sur le territoire national d'une conférence du tourisme pour faire le point sur l'état d'avancement des préconisations du plan directeur.

Notons que ces assises qui ont été organisées par le ministère du Tourisme et des loisirs avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) ont connu la participation des départements ministériels dont les activités contribuent au développement du tourisme.