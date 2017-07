Afrique: Finances - L'Île Maurice accueille un forum regroupant 14 institutions africaines

Cette rencontre, qui est un Forum d'été du Club des dirigeants de banques et établissements bancaires et financiers d'Afrique francophone, se tiendra pour la première fois à Balaclava (Île Maurice), les 21 et 22 juillet.

Prendront part à ces assises, 20 dirigeants de 14 institutions financières basées dans dix pays : Bénin; Burkina Faso; Burundi; Côte d'Ivoire; Malawi; Mali; Maroc; Sénégal; Togo et Tunisie.

Selon un communiqué, cet événement sera l'occasion pour le groupe MCB, principale institution financière de Maurice et de l'Afrique de l'Est, qui est de plus en plus actif sur le continent africain, de prospecter un marché moins connu que les pays anglophones, mais ayant un fort potentiel.

Ce haut lieu d'échanges sera l'occasion, pour les membres du Club, de chercher à établir des liens privilégiés avec leurs confrères de Maurice, d'autant plus que l'ouverture vers l'Afrique est l'un des principaux piliers de la nouvelle architecture de l'économie mauricienne. De plus, Maurice se profile comme la nouvelle plaque tournante des capitaux internationaux à destination de l'Afrique.

Le directeur général du groupe MCB, Pierre Guy Noël, estime que ce forum sera d'un intérêt capital pour les établissements bancaires et financiers du continent. « C'est un honneur pour nous d'avoir été approchés pour être l'organisateur de cette conférence, qui nous permettra de rencontrer l'ensemble des banques et institutions financières africaines francophones, que nous considérons comme des extensions logiques de notre marché », a-t-il déclaré.

De son côté, Thierno Sy, directeur général de la Banque nationale de développement économique (BNDE) du Sénégal, l'un des dirigeants du club, pense que « le forum sera l'occasion de faire plus ample connaissance avec Maurice, dont le succès économique est un exemple à suivre ». « Le club des dirigeants s'attend à ce que ses membres et le groupe MCB puissent discuter et partager ensemble durant ces deux jours de conférence. Le territoire africain offre beaucoup de possibilités en matière de développement du secteur bancaire », a-t-il relevé.

Thierno Sy a, en outre, affirmé qu'avec un taux de bancarisation encore faible et un accompagnement insuffisant des acteurs les plus dynamiques des économies africaines (PME/PMI), les marges de développement sont énormes. « En effet, ce segment de clientèle, qui représente plus de 80 % du tissu économique est sous-accompagné, parce qu'il est jugé comme contrepartie à risque malgré le potentiel qu'il offre », a-t-il fait remarquer. « Par ailleurs, a-t-il poursuivi, les politiques de développement de nos Etats font ressortir des besoins de financement énormes pour couvrir les besoins d'investissements stratégiques. Il s'agira pour le secteur financier de trouver les axes d'intervention, en partenariat avec les investisseurs, le secteur privé mais aussi avec les Etats ».

Notons que le Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique est une association sans but lucratif, qui avait été créée en janvier 1989 à Lomé, au Togo. Il réunit l'état-major des banques africaines (présidents, vice-présidents, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, etc.) et a pour mission de « satisfaire les besoins d'information et de formation de ses membres, de susciter et faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre ».