Afrique: Jeux de la francophonie à Abidjan - Des coups de feu pour lancer la compétition

Photo: Le Pays

Jeux de la Francophonie Abidjan 2017

On ne sait pas si c'était pour dire au revoir à Hamed Bakayoko, qui quittait le ministère de l'Intérieur à la faveur du dernier remaniement, ou si c'était plutôt pour lui souhaiter la bienvenue à la Défense, où il débarque. Mais voilà que le jour de sa nomination, alors qu'il n'avait même pas encore pris fonction, l'école de police de Cocody était la cible d'assaillants non identifiés.

Baptême du feu explosif s'il en est pour celui qui remplace Alain Richard Donwahi au moment où les forces de défense et de sécurité sont en proie à des mouvements d'humeur itératifs que les autorités ivoiriennes ont visiblement du mal à circonscrire, lesquels plongent le pays dans un climat d'insécurité qui fait chaque jour craindre le pire.

Ce qui s'est passé dans la nuit de mercredi à Abidjan est certes d'un tout autre registre mais n'en est pas moins symptomatique du péril sécuritaire qui semble avoir gagné le pays d'Houphouët.

Des hommes armés, encagoulés, qui font irruption dans une caserne de police, tirant en l'air avant de se servir en armes diverses, kalachnikovs et autres armes de poing, lance-roquettes, sans compter les munitions qui vont avec.

Il y avait quand même d'autres moyens de se suicider ! Et pourtant ils sont repartis comme ils étaient venus, c'est-à-dire à bord de taxis volés, avant de s'évanouir dans le dédale du quartier périphérique de Yopougon.

Rien ni personne n'est parvenu à les arrêter, pas même l'accrochage avec les forces de l'ordre, qui a laissé sur le carreau un élément du Centre de coordination des opérations décisionnelles (CCDO), une brigade mixte composée de gendarmes et de policiers.

Difficile de croire à un simple fait divers, un braquage dont seraient victimes ceux-là mêmes qui sont formés pour traquer les braqueurs. Et encore moins à un simple hasard du calendrier entre cet incident majeur et la nomination du « général » Ham'Bak, l'un des plus fidèles partisans du président Alassane Ouattara, qui après des résultats probants à l'Intérieur, vient pour ainsi dire mettre au pas une grande muette on ne peut plus bruyante.

Il faut certes se garder pour le moment d'y voir une des manifestations violente, du combat à fleuret moucheté que se livrent « adolâtres »transits et « soroïstes » forcenés. Mais ce casse-là ne va certainement pas contribuer à assainir un climat politique chaque jour un peu plus délétère.

Au-delà de cette guerre de tranchées, le braquage de l'Ecole de police tombe au pire moment, cela d'autant que doivent s'ouvrir aujourd'hui les 6es jeux de la Francophonie, auxquels participent quelque 4000 athlètes et 500 000 visiteurs.

La gendarmerie a beau demander aux Ivoiriens et à leurs hôtes de ne pas céder à la panique, le mal est fait. Et on a bien peur que cette insécurité ambiante vienne jeter le trouble sur une manifestation qui se serait bien passée de coups de feu, si ce n'est comme discipline olympique.