Burkina Faso: An III, du crash d'Air Algérie - L'interminable combat contre une justice sélective

A la veille du 3e anniversaire du crash du vol AH5017, l'association des parents des victimes a donné une conférence de presse le jeudi 20 juillet à Ouagadougou pendant laquelle ces derniers ont exprimé leur indignation face à la négligence de la compagnie algérienne qui est à l'origine du drame. Ils appellent également à l'indemnisation des familles des Burkinabè pour qui rien n'est fait jusqu'à ce jour.

« C'est comme si le temps s'était arrêté pour nous et tous les jours sont pareils. Nous avons suivi le drame du 24 au 25 juillet 2014 sans informations majeures jusqu'à ce qu'on nous apprenne que l'avion qui avait disparu à 3 h dans les airs s'était crashé au nord du Mali, dans le désert de Gossi.

Au départ, on nous disait qu'il y avait eu des survivants, plus tard il y a eu un démenti formel qui nous informait qu'il n'existait aucun survivant sur les 116 passagers... »

C'est en ces termes, sur un ton maussade et dans une atmosphère soutenue, que le président des parents des victimes du crash du vol AH5017, Halidou Ouédraogo, a débuté la conférence.

Dans la foulée, un comité d'enquête a été nommé pour se charger de l'affaire. Il comprenait 2 Burkinabè, un Malien qui en était le président, des Français issus du Bureau d'enquête pour l'aviation civile (BEA). L'Etat malien devait se charger des enquêtes qui ont été confiées finalement à la France.

Le 1er comité a publié son rapport quelque six mois après. On se souvient que les familles burkinabè et les membres de l'association avaient contesté ce rapport.

« Ils ont rapporté que l'avion a été foudroyé, pris dans une tempête. Chose que nous réfutons, car à 18 000 m d'altitude, c'est impossible. C'est une question de négligence », a-t-il signifié.

Et l'avocat d'ajouter que les conditions d'arrivée et de départ de Ouagadougou étaient très curieuses, car l'avion était arrivé après avoir fait une escale de 3 jours à Alger.

«Au retour, le même oiseau volant qui devait transporter nos proches a été remplacé par un avion qui devait aller en Mauritanie. Il y avait en son temps déjà une distorsion entre les billets et l'avion que nous avions dénoncée».

Pour le président de la Commission constitutionnelle, l'avion était vieux et volait depuis plus de 20 ans. Les pilotes n'étaient pas compétents, le commandant de bord était un aviateur retraité qui effectuait des vols nationaux et qui, depuis 8 mois, n'exerçait plus en dépit du fait qu'il pouvait se recycler.

« Son commandant adjoint était une femme qui s'occupait d'une garderie qu'on avait repêchée. On nous a présenté leur curriculum vitae afin de nous prouver le contraire, mais nous sommes restés inflexibles. S'en est suivi un autre rapport qui a démontré la même chose », a-t-il indiqué.

La suite de l'instruction a permis de condamner la compagnie locataire de l'avion, "Sweet air," qui a été inculpée pour homicide involontaire du fait d'une négligence, d'un manque de formation de pilotes, d'une utilisation de matériel désuet.

Ce qui révolte encore les proches des victimes, c'est le fait qu'on leur ait dit que la faute n'incombait pas à Air Algérie, mais à la compagnie espagnole "Sweet Air".

« L'un dans l'autre, la culpabilité est établie. Elles se rejettent la responsabilité de la faute. Air Algérie se transforme en victime aussi. Pour nous juriste, il y a une coaction. La faute est partagée », a précisé Halidou Ouédraogo.

Les familles s'offusquent également de la mauvaise conduite des indemnisations des ayants droit. « Les familles de victimes françaises, suisse, etc., ont été indemnisées, mais pour nous rien n'a bougé. On n'a aucune idée des montants, ni de la démarche.

Ce n'est pas une question d'argent pour nous, mais il faut un peu plus de décence, de respect des uns et des autres. Ce n'est pas le lieu de jouer au rapace », a-t-il terminé.

Pour l'anniversaire du drame le 24 juillet 2017 prochain, il est prévu un dépôt de gerbe de fleurs au cimetière municipal de Gounghin à 10h, qui sera suivi d'un mot des parents des victimes sur les tombes.