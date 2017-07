Maroc: Le projet "Tareq" fait tourner le lait de Centrale-Danone

Dans ce cadre, les salariés ont décidé de poursuivre leur mouvement et exprimé leur rejet du PV de celle-ci qui ne répond pas à leur demande de suspendre le projet Tareq et sa remise sur la table des négociations.

Ces mesures sont considérées par les employés comme injustes et n'ayant pour but que de réduire leurs salaires. Il violerait également les dispositions de l'article 19 de la convention collective signée avec les employés et les syndicats.

Selon des sources concordantes, il vise à réduire le nombre de salariés par camion (un conducteur et un aide vendeur), et à introduire un nouveau concept de paiement basé sur les objectifs (chiffre d'affaires, changement de fonctions... ) au lieu des commissions.

Pour Meknès et Oujda, la grève n'a pas duré très longtemps. Le syndicat a fini par céder et le projet a été appliqué. Les ouvriers de Casablanca, en revanche, sont très déterminés à faire front contre lui le temps qu'il faudra.

D'autres sites ont également rejoint la grève dont ceux d'Oujda et de Salé. Meknès s'est par la suite jointe à cette grève, suivie de Taza, Guercif, Témara, Rabat et, finalement, Casablanca.

