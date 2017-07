Maroc: L'intégration des migrants et des réfugiés passée à la loupe

Un atelier organisé à Rabat par le ministère délégué chargé des MRE et des Affaires de la migration

Le renforcement des capacités et des connaissances des acteurs locaux en matière de migration constitue un pré-requis pour l'intégration économique, sociale et culturelle des migrants et des réfugiés, ont souligné les participants à un atelier organisé, mercredi à Rabat, par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration.

Les intervenants à cet atelier, organisé avec le soutien de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), à l'occasion de la présentation du bilan du programme de formation en leadership et de renforcement des capacités des acteurs locaux dans le domaine migratoire, ont souligné que le Maroc est devenu au cours des dernières année une terre d'accueil pour un grand nombre de migrants, d'où la nécessité de mettre en place une politique nouvelle de migration, basée sur une approche globale et humaine et visant à garantir les droits des migrants et à optimiser leur intégration dans la société.

Intervenant à cette occasion, la représentante du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Leila Ouchani, a fait remarquer que l'atteinte des objectifs escomptés dans la politique de la migration nécessite leur mise en œuvre locale, afin de répondre aux besoins concrets des migrants, à travers la mise en place de mécanismes de gouvernance, permettant d'améliorer l'interaction des différents acteurs concernés, en conformité avec le principe de la décentralisation territoriale.

Elle a dans ce sens souligné que "le programme de formation en leadership dans le domaine d'intégration des migrants et des réfugiés au Maroc", lancé depuis 2015, et qui s'inscrit dans le cadre du "projet de renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de la migration", a permis de former des représentants de plusieurs collectivités territoriales, des institutions publiques et des associations dans plusieurs villes, en vue de renforcer leur capacité, consolider la coordination pour la mise en œuvre d'une politique de migration au niveau local, ainsi que l'échange d'expertises sur des questions liées à l'insertion des migrants et des réfugiés.

Pour sa part, la coordinatrice du secteur "Gouvernance" à la GIZ, Anna Wittenborg, a indiqué que le Royaume est devenu au cours des dernières années une terre de transit et une destination pour un nombre croissant de migrants et de réfugiés, ce qui le place devant des défis sociaux, économiques et juridiques, notant que la Stratégie nationale d'immigration et d'asile adoptée par le Maroc en 2014, a été fondée sur une politique intégrée de la migration, basée sur les principes des droits de l'Homme.

Elle a également souligné que le projet de développement des capacités des collectivités territoriales dans le domaine de la migration est basé sur une approche renouvelée, prenant en compte les dimensions de la migration du transit au Maroc, ce qui contribue à la création d'une vision globale de ce phénomène.

Elle a, de même, souligné que ce projet permet aux collectivités territoriales de tirer profit des domaines de coopération en lien avec cette question, à travers des projets pilote, permettant d'échanger les expertises dans le domaine de la migration avec d'autres communes territoriales, en dehors du Maroc.

Les travaux de cet atelier ont été marqués par plusieurs présentations portant, notamment, sur la contribution du programme de coopération maroco-allemande pour le renforcement des capacités dans le domaine de la migration, la discussion des résultats du programme de la formation dans les domaine de leadership et de l'intégration des migrants et des réfugiés au Maroc, et sur des modèles du programme de leadership dans les domaines régionaux.