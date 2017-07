Ile Maurice: Faire ses emplettes en prison comme à la boutique

De la crème pour visage à la papeterie, en passant par des biscuits. La liste des produits disponibles aux détenus en prison est longue et bien garnie... Près d'une douzaine d'options pour le dentifrice, une dizaine de choix entre le beurre et la margarine, environ une trentaine de biscuits différents.

Presque autant de variétés qu'au supermarché pour une panoplie de produits classés sous les catégories articles de toilette, alimentaires et autres.

Certains produits listés peuvent surprendre : coupe-ongles, rasoirs, ou encore briquets, de quoi bricoler des armes pour une éventuelle mutinerie. Toutefois, les quantités sont limitées.

Faire ses emplettes en prison comme à la boutique by L'express Maurice on Scribd

Un cadre de la prison précise qu'un fournisseur unique distribue des articles divers dans les prisons, une compagnie de distribution sise à Quatre-Bornes. Pour la fourniture de légumes et fruits frais, c'est Heemansing Domun qui détient le contrat.

Faire ses emplettes en prison comme à la boutique by L'express Maurice on Scribd

Le directeur de S D Farms & Co Ltd explique qu'il fournit environ six tonnes de fruits et légumes par semaine aux différentes prisons de l'île. En 2016, Heemansing Domun avait obtenu un contrat de Rs 17 millions. S D Farms & Co Ltd est aussi le fournisseur des prisons en riz ration et en farine.

Un document du Mauritius Prison Service fait état d'un contrat d'un peu plus de Rs 2 millions pour 200 tonnes de riz et Rs 4 millions pour 350 tonnes de farine de blé. Sans parler du poisson, bien sûr...