Ile Maurice: Naden Padayachy - l'as des appareils de navigation

Il est l'une des pièces maîtresses au port. Naden Shumachendren Valaydon Padayachy ne détient pourtant que son certificat du CPE. C'est sa passion pour la réparation des appareils de navigation qui lui a permis de gravir les échelons.

Il n'est pas un officier de la marine. Et ne détient aucun doctorat en navigation. Pourtant, Naden Shumachendren Valaydon Padayachy est connu comme le meilleur réparateur de radio, d'antenne et de radar, entre autres, des navires.

En effet, le Navigational Radar, les radios (SSB Long Distance), l'Automatic Identification System ou encore l'Emergency Positioning Indication Radio n'ont aucun secret pour lui.

Rien ne laissait présager que ce père de trois enfants, âgé de 73 ans, allait un jour vivre de sa passion.

Détenteur d'un certificat du Certificate of Primary Education, Naden Padayachy est aujourd'hui propriétaire de la compagnie Marine Radar Sales & Services Ltd. Une compagnie sise à proximité du rond-point de Baie-du-Tombeau, à Port-Louis.

Le monde du travail, ce technicien l'a découvert dès son plus jeune âge. Il commence par réparer des bicyclettes puis, le soir, travaille dans une boulangerie. Quelques-fois, il aide le gérant d'une boutique afin de subvenir aux besoins de ses frères et sœurs.

Curieux

Mais d'où est né cet amour pour la réparation d'objets ? «Dans les années 1960, avec l'aide de mon frère, un technicien très renommé, on fabriquait de petites radios.

On les ajustait dans des porte-savons ou dans des coquilles d'escargots qu'on vendait par la suite entre Rs 10 et Rs 15 aux touristes, à la rue Farquhar, à Port-Louis.»

Sa curiosité aura également contribué à sa réussite. «J'adorais me rendre au port et questionner les marins sur le fonctionnement d'un radar, d'une antenne et du système de communication à bord d'un navire.»

Et c'est grâce au coup de pouce de son ami, un Taïwanais, que Naden connaît sa première vraie expérience en tant que «technicien». Il est sollicité pour réparer un téléphone sans fil à bord d'un navire taïwanais.

L'appareil avait été endommagé lors de la Seconde Guerre mondiale. Muni de ses tournevis, d'un multimètre et d'un fer à souder, il réussit haut la main à relever son défi et est payé Rs 30.

Toutefois, Naden a un point faible. Il ne sait pas lire un plan de circuit électrique. Mais lorsqu'il fait la connaissance de Kim, un marin coréen, celui-ci lui partage ses connaissances.

Et, de fil en aiguille, ses compétences sont de plus en plus sollicitées pour la réparation des équipements de navires qui font escale dans la rade de Port-Louis.

Il fait, par la suite, la rencontre de Cyril Nicolin, capitaine au siège de la Marine Authority. Impressionné par les talents de Naden, qui l'informe qu'il a appris ce métier sur le tas, il lui propose de suivre une formation au Royaume-Uni. Une offre qu'il décline car il doit s'occuper de sa famille. Toutefois, il accepte d'offrir ses services au capitaine.

Peu après, il a l'opportunité de faire des réparations à bord du remorqueur Paul et Virginie et d'autres cargos étrangers. Il a même l'occasion de s'occuper du déplacement de la station radio ainsi que des équipements de Radio Marine Services à deux reprises, suivant l'agrandissement du port.

Le parcours de Naden est loin de prendre fin. En 2008, il noue des relations avec la compagnie Transas Marine pour un contrat de déplacement d'une station radio. Il travaille également en étroite collaboration avec des agences d'assurances, dont Llyod's Shipping et Veritas.

Ces dernières s'occupent de mener des enquêtes approfondies sur les navires et les cargos avant leur départ vers d'autres ports. Plusieurs autres opportunités similaires ont permis à Naden de devenir une pièce maîtresse au port.

Au showroom de Marine Radar Sales & Services Ltd sont exposés une variété d'appareils de navigation et de communication. Parmi eux, le Navigational Radar, utilisé pour détecter un objet dans une zone de plusieurs milles nautiques grâce à l'aide d'un écran.

L'on trouve également la Single Side Band Radio, l'Echo Sounder, aussi appelé le Fishing Sounder, ou encore l'Emergency Position Indicating Radio Beacon, utilisée pour transmettre des codes en cas d'urgence.