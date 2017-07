Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le nouveau mode opérationnel de la MONUSCO inquiète

Dans les cinq territoires où la Monusco entend retirer l'essentiel de ses déploiements permanents - cas de Masisi et Walikale -, les groupes armés pullulent encore et continuent de semer la désolation parmi la population. Bien que repoussés vers le nord-est, les rebelles rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) sont toujours très actifs dans ce coin du pays à travers quelques éléments résiduels. L'on note aussi la présence des Maï-Maï Guidon ou Sheka qui n'arrêtent de malmener une population qui a déjà trop souffert.

La décision prise par la Monusco via un communiqué publié le mercredi 19 juillet annonçant la fermeture, d'ici fin juillet, de cinq de ses bases fixes au Nord-Kivu continue à faire jaser dans l'opinion. En clair, les casques bleus jadis en faction permanente dans les territoires ciblés par cette mesure sont astreints de les quitter pour une nouvelle localisation. Déjà, le fait d'y penser donne des sueurs froides aux populations de Walikale (Walikale centre et Bunyapuri), de Masisi (Masisi centre et Nyabiondo) et de Lubero (Luofo), territoires concernés par cette fermeture. L'inquiétude est donc perceptible dans le chef des habitants qui redoutent la résurgence de l'insécurité dans leurs territoires souffrant déjà d'un déficit criant de l'autorité de l'État.

