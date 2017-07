Congo-Brazzaville: Fespam 2017 - Des délégations de festivaliers arrivées dans la capitale

Ces délégations, particulièrement celles de l'Île de la Réunion et des Etats-Unis d'Amérique se produiront à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, respectivement, le 19 juillet pour l'Île de la Réunion et le 22 pour les Etats-Unis d'Amérique. Les artistes américains se produiront également à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire, le 23 juillet avant de reprendre le vol pour leur destination de départ.

Il s'agit des délégations des pays africains et de la diaspora, notamment des Etats-Unis d'Amérique, de l'Île de la Réunion et du Nigeria.

Annoncée pour la période du 19 au 21 juillet sur le thème « Musique et environnement en Afrique et dans la diaspora », la onzième édition du Festival panafricain de musique (Fespam) a été reportée à une date ultérieure. Mais bien avant l'annonce de ce report, quelques délégations ayant déjà effectué le déplacement de Brazzaville, ont été reçues autour d'un déjeuner par la ministre de la Culture et des arts, présidente du comité de direction du Fespam par intérim, Arlette Soudan-Nonault, qui avait à ses côtés le commissaire général du Fespam, Gervais Hugues Ondaye et la doyenne du corps diplomatique, Charlotte Fayanga.

C'est autour d'un déjeuner au restaurant Mami-Wata que la ministre de la Culture et des arts, présidente du comité de direction du festival panafricain de musique (Fespam) par intérim, Arlette Soudan-Nonault, a reçu le 20 juillet quelques délégations d'Afrique et de la diaspora ayant effectué le déplacement de Brazzaville malgré le report de l'événement.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.