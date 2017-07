Congo-Brazzaville: Droits humains - Le directeur général de l'administration pénitentiaire honoré

L'ONG Réalité - Perspective - Paix - Démocratie et Droits humains, dont l'objectif principal est de promouvoir la charte des Nations unies sur les libertés fondamentales et les droits humains, a remis le 20 juillet à Brazzaville, un diplôme de « Messager de paix et volontaire pour les Droits humains » au directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Jean-Blaise Komo.

Ce prix récompense chaque année certaines personnalités civiles, politiques, militaires, les chefs d'entreprises et fondations qui œuvrent à la promotion des droits de l'homme (droit à la vie, à l'instruction, à l'éducation et à l'eau, au meilleur état de santé, etc.).

« Dès les premières heures de son intronisation, nous avons senti l'intérêt qu'il portait à l'être humain et aux détenus en particulier. Depuis, il a mis en exécution son engagement allant dans le sens de l'amélioration des droits des détenus et de l'univers carcéral », a indiqué le directeur exécutif de l'ONG Réalité - Perspective - Paix - Démocratie et Droits humains, Abdon Leckiby.

A titre indicatif, Abdon Leckiby a cité quelques actions entreprises par le directeur général de l'administration pénitentiaire. « Il a effectué une visite de travail en France à l'école nationale de l'administration pénitentiaire de Toulouse pour solliciter les bourses de formation du personnel des maisons d'arrêt. Il a également visité des réserves foncières notamment les terrains de l'administration foncière où seront construits des centres pénitentiaires modernes répondant aux standards internationaux, à Loango, Brazzaville, Ignié et Owando, etc. », a-t-il renchéri.

Devant les directeurs centraux et départementaux, le personnel pénitentiaire et les invités venus nombreux, Jean-Blaise Komo a salué l'acte de cette ONG, avant de souhaiter que cette reconnaissance puisse éveiller son esprit à pouvoir travailler davantage.

Le colonel Jean-Blaise Komo a déjà occupé plusieurs fonctions. Il a été sous-préfet de Londela-Kayes dans le département du Niari ; membre de la délégation gouvernementale des négociations à Wiendenbrook (Allemagne) pour la relance des activités de Socobois à Dolisie (Niari). Juriste de formation, cet officier des Forces armées congolaises (Fac) fait partie de la première promotion de l'académie militaire Marien-Ngouabi. Il a aussi fréquenté l'école d'infanterie Fort Benning, Georgia aux USA et possède un diplôme d'officier des troupes aéroportées de l'US Army infantry school.