Congo-Brazzaville: Protocole de Nagoya - Des acteurs locaux sensibilisés à la bonne gestion des ressources génétiques

Adopté en 2010 à Nagoya, au Japon, le protocole de Nagoya milite pour un partage « juste » et « équitable » des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques des plantes, des animaux ou bactéries.

La République du Congo qui a ratifié le protocole de Nagoya le 14 mai 2015 s'est engagée à œuvrer pour plus d'implication des communautés locales et autochtones, dans la prise en compte des intérêts de celles-ci et pour plus d'actions en faveur de la protection de la diversité biologique.

Un atelier national sur la mise en œuvre de cet engagement, notamment l'accès aux ressources biologiques, le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, a eu lieu les 18 et 19 juillet derniers à Brazzaville.

La session de formation initiée par le point focal Congo du protocole a mobilisé plus d'une trentaine de cadres du ministère de l'Agriculture, des directions générales de l'environnement, de l'économie forestière, de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées, des universitaires et chercheurs de l'Ensaf, de l'Inf et de l'Irsen.

L'objectif de ces assises, précise Madzou Moukili, le point focal Nagoya, est de renforcer les capacités des responsables des aires protégées et des autres acteurs sur la gestion et l'utilisation de la biodiversité. « L'enjeu de l'utilisation des ressources génétiques au Congo est de faire en sorte que l'accès soit règlementé et que les bénéfices issus de l'exploitation et de la recherche soient partagés à toutes les communautés », a martelé Madzou Moukili.

Un autre enjeu de ce processus est de valoriser à la fois la recherche scientifique, les connaissances traditionnelles, la promotion des activités touristiques et la conservation de la biodiversité.

Notons que cette session de formation intervient quelques mois après la tenue d'un atelier de sensibilisation des parlementaires, députés et sénateurs, sur le processus de mise en œuvre du protocole de Nagoya qui s'était déroulé le 20 octobre dernier au Palais des congrès, à Brazzaville.

L'initiative visait à informer les parlementaires congolais des engagements pris par la République du Congo dans le cadre du protocole de Nagoya, afin que ceux-ci s'impliquent davantage dans la conservation des ressources génétiques et la préservation de l'environnement.