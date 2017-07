Burkina Faso: Fonds commun - Ça coince sur la clé de répartition

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) a animé une conférence de presse dans l'après-midi du 20 juillet 2017 à Ouagadougou. Le secrétaire général dudit ministère, Séglaro Abel Somé, avait à ses côtés la directrice de cabinet, Clarisse Merindol/Ouoba, le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Nabi Abraham Ouattara, celui des Impôts, Adama Badolo, et le directeur des Ressources humaines, Amidou Savadogo.

Ils voulaient, par ces échanges, «revenir sur les raisons du mouvement lancé par le SATB et le SNAID, avant de fournir d'utiles explications» concernant la répartition du fonds commun. Ils ont donné des éclaircissements sur la proposition qui a constitué le point d'achoppement.

Le Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina (SATB) et le Syndicat national des agents des Impôts et des domaines (SNAID) ont lancé un mouvement d'humeur depuis le 17 juillet 2017.

Alors que des négociations ont été menées avec le gouvernement et que des acquis ont été obtenus surtout concernant le fonds commun, débrayage, meeting ou sit-in sont toujours d'actualité.

Selon le secrétaire général de ministère en charge de l'Economie, Séglaro Abel Somé, les deux principaux acquis des syndicats sur ce fonds sont d'abord son paiement trimestriel et non plus semestriel.

Ensuite, il y a le relèvement du taux de 70 à 100% pour la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique et l'autre relèvement de 75 à 100% en faveur de la Direction générale des Impôts.

Ces changements ont été pris en compte par la relecture de l'arrêté portant réglementation et fixation des taux des fonds communs alloués aux agents du ministère (arrêté de base). Cependant, les arrêtés de répartition interne dans les deux directions n'ont pas encore été relus, faute de consensus.

Ainsi, le paiement du fonds pour le premier trimestre 2017 a été fait le 17 juillet dernier sur la base des textes en vigueur. «Administrativement, tant qu'il n'y a pas de nouveaux textes qui abrogent les anciens, ces derniers restent en vigueur ; les conditions n'ont pas été cachés à qui que ce soit.

Madame le ministre a pris une circulaire qui a été adressée aux travailleurs des finances dans ce sens ; il n'y a rien d'opaque», a signifié le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Nabi Abraham Ouattara.

Il a affirmé dans la foulée que les deux syndicats ont boycotté les travaux ayant porté sur la répartition du fonds commun ainsi que les activités entrant dans le cadre du paiement dudit fonds.

«Ils ont refusé de venir travailler et après ils crient partout qu'il n'y a pas eu de transparence dans la répartition. Si on vous invite et que vous ne venez pas, est-ce que des gens ne vont pas travailler parce que vous n'êtes pas là ? » a demandé Nabi Abraham Ouattara.

«Mais quels sont les points d'achoppement, qu'est-ce qui coince au juste dans cette affaire de répartition ? » a demandé un journaliste.

Et la directrice de cabinet du ministère, Clarisse Merindol/Ouoba, d'entrer en scène par cette réponse : «Lorsqu'au sein d'un même ministère vous avez des velléités de discrimination qui naissent, il est important de recevoir l'ensemble de ceux qui contribuent à l'atteinte des objectifs.

C'est à ce niveau que le consensus n'a pas abouti et qu'est née cette énième crise». Le SG du ministère, Séglaro Abel Somé, a rebondi sur cet aspect en parlant d'une discrimination qui peut être qualifiée de positive mais qui n'est pas à privilégier.

«Les parts que les agents reçoivent sont fonction de plusieurs éléments : la catégorie, l'échelon et la position qu'ils occupent. Il ne s'agit pas d'une part égalitaire à 100%, tout le monde ne gagne pas la même chose, c'est clair.

Mais avec les augmentations de la masse globale (70 à 100% au Trésor par exemple), il y a une proposition selon laquelle les 30% qui s'ajoutent ne peuvent pas être répartis à tout le monde ; que cela peut être réservé à une catégorie du personnel, notamment ceux exerçant les emplois spécifiques. Dans l'accomplissement de la grande mission du Trésor, il y a ceux qui sont dans le métier et ceux qui appuient ces dernières ; c'est un tout.

La proposition laisse croire que ceux qui ne sont pas d'un métier lié au Trésor ne vont pas bénéficier du surplus ; c'est cet aspect qui a été déploré».

Toujours selon ses propos, ce n'est pas le critère qui est en vigueur en ce moment et il a été recommandé de ne pas introduire la proposition à l'issue de l'augmentation de la masse globale.

Dans sa volonté d'être le plus explicite possible, il a renchéri que l'administration a estimé qu'il s'agit de germes de division qui seraient dangereux pour le fonctionnement du département.

Concernant les sanctions disciplinaires, le directeur général des Impôts, Adama Badolo, a signifié qu'il y a deux choses.

« Pour la journée du lundi 17, les gens ont été convoqués pour un débrayage et ensuite, on a parlé de meeting. Nous avons remarqué une absence injustifiée et la consigne du ministre des Finances est que nous exigions des lettres d'explication à ceux qui n'étaient pas à leur poste.

On a relayé l'information aux différents chefs de service. Ils feront le point et on ira vers qui de droit pour la suite », a-t-il indiqué.

Pour le cas des sit-in entamés depuis le mardi 18, le directeur des Ressources humaines, Amidou Savadogo, a signifié qu'en «toute honnêteté», il n'y a pas de textes qui encadrent cela. «Ce qui n'est pas prévu par les textes ne peut être sanctionné».

En tous les cas, les animateurs du point de presse ont signifié que le gouvernement n'est pas fermé au dialogue.