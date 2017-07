Trois jours durant, les parlementaires des pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad vont se pencher sur plusieurs questions dont l'explosion démographique.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le jeudi 20 juillet 2017 à la salle de conférences de Ouaga 2000, les journalistes sont revenus sur les propos du président français, Emmanuel Macron, sur le nombre d'enfants des Africaines.

« Souvent, il y a des réalités qui fâchent mais nous n'utiliserons pas le même humour », a rétorqué Me Bénéwendé Sankara, 1er vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina.

« Dans un pays qui compte encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d'investir des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien ». Qui ne se souvient pas de ces mots du président français, Emmanuel Macron, le 8 juillet dernier en conférence de presse lors du G20 à Hambourg ?

Et comme vous le savez, ces propos ont eu pour effet de déchainer les passions si bien que les hommes de médias n'ont pas hésité à demander l'avis y relatif du 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Me Stanislas Bénéwendé Sankara, à l'occasion de la rencontre des parlementaires des pays de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), de la Mauritanie et du Tchad sur « Le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population ».

Ainsi, en cette matinée du jeudi 20 juillet 2017, sur la devanture de la salle de conférence de Ouaga 2000, le député burkinabè a déclaré : « Vous savez, il y a souvent des réalités qui fâchent, mais il faut avoir le courage et la volonté politique de les dire. Nous, nous ne le ferons pas avec le même humour que le président Macron ».

« Si un homme a aujourd'hui quatre femmes et que chacune fait quatre ou cinq enfants, il faut les scolariser et relever les défis de santé. Dans ces conditions, il ne faut pas se voiler la face, nous devons poser la problématique et aborder ces questions avec les populations », a-t-il expliqué.

A son avis, les efforts pour améliorer le financement de la santé seront vains si des solutions urgentes ne sont pas trouvées à l'explosion démographique dans les différents Etats.

Un point de vue partagé par le directeur général de l'OOAS (Organisation ouest-africaine de la santé), Xavier Crespin, pour qui le poids de la croissance démographique non maîtrisée en Afrique (7,6 enfants par personne dans certains pays et une moyenne régionale de l'ordre de 5,6) participent à la non-satisfaction des besoins sociaux de base.

« L'Etat doit investir au moins 50 000 francs CFA par tête s'il veut garantir des soins de qualité à chaque Burkinabè »

C'est au regard de tout cela que le président de l'Assemblée nationale du Burkina, Salifou Diallo, a bataillé pour rendre effective cette réunion des parlementaires. Un objectif central est visé, permettre aux Etats de respecter l'engagement d'accorder au moins 15% du total des budgets nationaux annuels au secteur sanitaire, engagement pris lors d'un sommet spécial tenu à Abuja (au Nigeria) en 2001.

« Seize ans après, aucun de nos pays n'a pu atteindre ce taux. Et lorsqu'il y a eu par exemple l'épidémie d'Ebola, parmi les nations affectées, certaines avaient un budget de 3 ou 4% pour ce secteur.

Comment peut-on arriver à quelque chose avec ces chiffres ? », s'est interrogé le DG de l'OOAS qui s'est réjoui de cette initiative, car, étant donné que Me Sankara a rappelé le grand rôle qu'eux députés doivent jouer : « Nous devons faire des arbitrages conséquents lors des examens des projets budgétaires soumis par les exécutifs à nos Parlements respectifs.

En outre, nous devons également nous assurer que les crédits alloués à ce secteur notamment sont utilisés à bon escient et au bénéfice des populations... ». Une autre personnalité qui a apprécié l'organisation de cette rencontre, c'est le ministre de la Santé, Nicolas Méda.

pSelon ses propos, l'Etat doit investir au moins 50 000 francs CFA par tête s'il veut garantir des soins de qualité à chaque Burkinabè. « Actuellement on arrive à peine à en mobiliser 15 000. Vous voyez donc la nécessité de faire des plaidoyers pour que d'ici 2020, chaque citoyen ait accès à un bon traitement », a-t-il souligné.