Afrique: Histoire de l'Afrique - Le Nouvel an Kamit, vous connaissez ?

Bienvenus en 6254 ! N'y voyez aucune allusion farfelue, découvrez plutôt la cosmogonie kamite. Le peuple kamit, autrement dit africain, a été dans l'Egypte antique l'inventeur d'un remarquable calendrier. Le 19 juillet dernier à Ouagadougou, plus de mille personnes se sont réunies pour fêter le nouvel an, restaurer une conscience historique et porter un discours panafricain.

« Le défi de l'Afrique, il est totalement différent. Il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. » Le soufflet d' Emmanuel Macron par ses propos tenus au récent Sommet du G20 à Hambourg n'est pas encore passé. Le nouveau locataire de l'Elysée a eu le malheur de réveiller les vieux démons d'une vision du monde centrée sur l'Occident, qui préjuge et dispose du sort de la périphérie, sous prétexte d'arracher ses hordes à la barbarie.

Une bonne partie des Africains n'a pourtant pas l'intention de tendre l'autre joue. Contrairement à la croyance héritée du colon, elle sait désormais que les peuples du continent noir sont dotés d'un passé. À la lumière de ce dernier et des réalités sociales locales, elle entend prendre en main son destin.

Sans doute Jupiter - comme la presse française surnomme le jeune président - n'a-t-il jamais eu vent de la patience nécessaire pour voir Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, se lever en même temps que le soleil sous la latitude de Memphis tous les 1460 ans. Les anciens Egyptiens, et plus précisément les astronomes d'Iounou, ont su, pour leur part, se montrer assez sages pour créer à partir de leurs observations, 4236 ans avant l'ère chrétienne, un calendrier sidéral simple et clair, possédant l'avantage de ne présenter ni des mois de longueur inégale ni des semaines chevauchant les mois et les années (voir encadré).

Les travaux de l'historien et scientifique sénégalais Cheikh Anta Diop nous ont révélé l'influence kamite sur l'essor de la civilisation égyptienne. Le terme « kamit » constitue la première appellation donnée aux hommes littéralement « à la peau cramée » dans l'Egypte antique. Nous comprenons mieux, dès lors, le nom adopté par l'association estudiantine « Deux heures pour nous, deux pour Kamita », qui a fait du retour aux racines africaines son cheval de bataille.

Le 19 juillet passé, les membres de l'organisation panafricaine ont organisé à l'université de Ouagadougou la célébration du nouvel Africain, sur la base d'un calendrier qu'ils ne souhaitent pas imposer au reste du monde au nom du « civisme culturel ». Un millier de personnes ont assisté à la cérémonie, égayée par des représentations musicales et humoristiques et présidée par secrétaire général de l'organisation, Serge Bayala, Me Guy Hervé Kam et le parrain Abdoulaye Diallo, tous trois accueillis conformément à la tradition africaine avec une hospitalière calebasse remplie d'eau.

Serge Bayala a inscrit son allocution dans les sillons de la pensée anticolonialiste de Frantz Fanon : « Dans une relative opacité, chaque génération découvre sa mission et s'accorde à l'accomplir ou à la trahir », avant de clamer la nécessité de soutenir la jeunesse, car ce serait un « miracle » que dans les conditions actuelles, esseulée, elle parvienne à s'émanciper. Par conséquent, le dirigeant associatif a mis en avant la nécessité pour les Africains de déconstruire les mensonges véhiculés durant des siècles : en matière géographique, par exemple, avec la critique du planisphère aux points cardinaux figés, où l'Europe au nord surplombe l'Afrique au sud et favorise une ascendance systématique naturelle. D'où le recours choc à une carte de l'Afrique inversée, décorée d'un symbole copte en hommage à l'Egypte antique.

Guy Hervé Kam a, quant à lui, consacré la capacité du panafricanisme à « transcender » les différences, à combattre l'ignorance, à défendre la paix. Il s'agit de la seule voie à même de réaliser la prophétie de Nazi Boni : « Le jour où les hommes se connaîtront les uns les autres, ce sera la fin des conflits ». L'avocat a mis l'accent sur le fait que l'humain représente un vecteur et un facteur incontournables du développement sur notre continent.

Enfin, Abdoulaye Diallo qui, dans les années 1990, s'était déjà engagé aux côtés de camarades afin de briser les chaînes épistémologiques et mentales de la domination, a exalté la difficile tâche de restaurer une conscience historique africaine. Bien souvent, a-t-il déploré, le calendrier kamit est méconnu ou les gens ne croient pas que leurs pères fondateurs ont été les architectes de pareilles prouesses. Enfin, il a déploré la sorte de « vidange » intellectuelle subie par les élites africaines, laquelle handicape leur défense contre l'impérialisme idéologique.

La célébration du 6254e anniversaire du calendrier africain s'est accompagnée d'une réflexion sur le contenu d'une renaissance continentale et d'un débat sur la théorie d'une origine africaine des langues occidentales. En conclusion, chers concitoyens, nous pourrions parodier Napoléon au pied des pyramides de Gizeh et proclamer: « Africains, allez et pensez que du haut de ces monuments, plus de 60 siècles vous contemplent ».

Si ses souliers ont l'air si usés et ses pieds polis par tant de chemins empruntés, c'est, n'en déplaise à Monsieur Macron, que l'Afrique est en marche depuis fort longtemps et s'évertue à se réinventer.