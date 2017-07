Cameroun: « Sew concept » - Le logo autrement

La jeune entreprise spécialisée dans la confection des logos et autres accessoires, emploie une dizaine de personnes.

Des claviers d'ordinateurs qui crépitent à longueur de journée, six jours sur sept. Des imprimantes laser et numériques qui ne cessent de lancer les jets. Des traceurs grands formats et plotter pour des photos et autres posters. Ce sont certains équipements de Sew Concept. Une entreprise promue par Rodolphe Babby Benga, quarantenaire.

Le jeune entrepreneur à ses débuts ne s'imaginait pas chef d'entreprise. « Je rêvais comme les jeunes de mon âge de travailler comme fonctionnaire après mes études. Mais les réalités de la vie au terme de mes études m'ont poussé à entreprendre, bref à me mettre à mon propre compte. Aujourd'hui, au regard de l'évolution de mon entreprise et de ses fruits, je n'ai aucun regret », laisse-t-il entendre.

Aujourd'hui, le jeune propriétaire de Sew Concept est un « As » du numérique. « Je suis passionné du numérique et de tout ce qui est beau. C'est pourquoi j'ai opté pour l'infographie, plus précisément le montage 2D, la création de logos et de tout ce qui concerne l'impression sur tous les supports y compris les gadgets publicitaires », explique-t-il. Une spécialité de Sew Concept qui lui a permis de bâtir une certaine notoriété dans ce domaine. La preuve, ses clients se recrutent parmi toutes les catégories sociales : « Certaines grandes entreprises, les associations des particuliers qui sollicitent la fabrication des logos sans compter ceux qui viennent pour l'impression des photos de leurs proches décédés. Chacun, trouve son compte », rassure-t-il.

Pour bâtir cette entreprise, il a usé de sagesse. « J'ai réalisé des économies et c'est petit à petit que j'ai réussi à me hisser vers le haut. La preuve : de deux employés au départ, nous en avons une dizaine aujourd'hui. Et c'est chacun qui parvient à nourrir sa famille. C'est un personnel qualifié sorti des instituts de formation en TIC », explique-t-il. Son secret, la foi en son projet. « Quand on croit en ce qu'on fait, on y arrive.

Après mes études de comptabilité à l'université de Yaoundé II-Soa, j'ai touché à tout avant d'être mordu par le virus du numérique. J'ai commencé avec deux machines, j'en ai plusieurs à présent, et ceci m'a permis d'asseoir mon entreprise. M'installer à mon propre compte permet d'aider d'autres jeunes Camerounais. Les réalisations me permettent de rêver plus grand », confie le jeune promoteur d'entreprise. Amoureux du beau, c'est avec ingéniosité qu'il conçoit des maquettes, des logos, fait du flocage de T-shirts et polos, réalise les photos dont la qualité n'a de cesse d'attirer du monde.