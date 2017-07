Cameroun: Deido - Le CERAC réhabilite l'hôpital de district

La formation hospitalière, que l'association a également équipée, a été rétrocédée hier, 19 juillet à Douala, au terme d'une cérémonie solennelle.

Un cadre salubre, accueillant, agréable, et un plateau technique substantiellement relevé. C'est en ces termes que la Coordonnatrice générale du Cercle des Amis du Cameroun (CERAC) a qualifié l'hôpital de district de Deido new look. Le Dr Linda Yang, représentante personnelle de Mme Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, s'exprimait ainsi hier, 19 juillet 2017, à l'occasion de la rétrocession officielle de l'hôpital après sa réhabilitation et son équipement par l'association. Une cérémonie de rétrocession qui avait toutes les allures d'une fête, au vu de l'ambiance, de l'affluence sur le site.

Entre autres personnalités présentes, le ministre d'Etat, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Laurent Esso, le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Ngalle Bibehe, le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, etc. Une brochette de personnalités qui ont entendu manifester la satisfaction de différents intervenants, remerciant Mme Chantal Biya et le CERAC.

Le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Ntone Ntone, exprimera ainsi, au nom des populations, une « profonde gratitude » pour les « précieux dons » faits à l'hôpital, ajoutant que les travaux de réhabilitation menés au profit de la formation hospitalière étaient les bienvenus. « Merci pour cet élan de cœur, pour cet humanisme qui caractérisent votre association », a-t-il dit à la représentante personnelle de la première dame.

Autres mots de reconnaissance, ceux prononcés par le Dr Pierre Mintom, directeur de l'hôpital de district de Deido, qui a exprimé la « profonde gratitude de tout le personnel », et adressé « un vibrant merci » à « la dame au grand cœur ». On apprendra dans la foulée que l'institution compte 12 médecins spécialistes, 16 généralistes, 104 infirmiers et aides-soignants, 11 agents d'entretien, etc. Un personnel pour qui les sollicitations ne sont d'ailleurs pas ordinaires : le délégué régional du Minsanté, Dr Martin Yamba Beyas, a rappelé que le district de santé de Deido est en fait le plus grand du Littoral, comptant 587 682 habitants pour 12 aires de santé.

Et l'hôpital rétrocédé hier par le CERAC, selon son directeur, a accueilli en consultation externe 29 116 patients l'année dernière. L'institution pourra désormais faire mieux, poursuivra le Dr Mintom : la réhabilitation et les divers dons vont « relever le plateau technique et améliorer les conditions de travail. » Nestorine Tsientsing, au nom des bénéficiaires, a déclaré d'une voix émue : « A Maman Chantal Biya, nous disons merci pour tous les dons, mais aussi pour avoir transformé notre hôpital en un hôpital flambant neuf ».

Un hôpital flambant neuf, en effet, comme ont pu le constater, lors de la visite guidée, les dames du CERAC et différentes personnalités présentes à la cérémonie d'hier. De fait, la formation hospitalière a dévoilé ses nouveaux atours et atouts, ses bâtiments arborant une peinture fraîche, de nouvelles allées pavées, des équipements plus performants et, surtout, un personnel regonflé à bloc.

