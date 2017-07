Cameroun: 11e Brigade d'infanterie motorisée - Le général Nouma en poste

Avant le défilé des troupes présentes, la cérémonie a connu un temps particulièrement fort : celui des discours. A côté du mot de bienvenue du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine d'Ebolowa, Guy-Roger Zo'o Olouman, le MINDEF a, au nom du haut commandement, salué l'action de pionnier du général de brigade Simon Ezo'o Mvondo à la tête de la 11e BRIM. Un travail ayant permis de créer et de maintenir un climat de sérénité dans la garnison d'Ebolowa. S'adressant au général Nouma, Joseph Beti Assomo s'est voulu précis et clair sur les consignes du haut commandement. S'appuyant sur la riche expérience du promu, il lui a demandé de poursuivre l'œuvre de consolidation de la paix et de défense de l'intégrité de son territoire de commandement.

Grandeur et magnificence militaires étaient au rendez-vous avant-hier, à la place des solennités de Nko'ovos. C'est ici que le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense (MINDEF), Joseph Beti Assomo, a présidé la cérémonie de prise de commandement du général de brigade Joseph Nouma, nommé à la tête de la 11e Brigade d'infanterie motorisé (11e BRIM), par décret du chef de l'Etat, le 29 juin dernier. Dans un rituel empreint de rigueur, le MINDEF a appelé tous les militaires de la garnison d'Ebolowa de reconnaître désormais comme chef le général de brigade Joseph Nouma. « Général de brigade Joseph Nouma, commandant la 11e Brigade d'infanterie motorisée, prenez le commandement !», a clamé le MINDEF, sous les you-you et les applaudissements.

