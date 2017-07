Congo-Kinshasa: Hommage au Général Dieudonné Kayembe. Chardin Ngoie - «C' était un Grand Mwalimu » !

Il a été durant longtemps aux côtés de Feu Général Dieudonné Kayembe Mbandakulu, mort le 5 juillet 2017 à la Clinique Ngaliema de la Gombe. Rencontré ce mercredi 19 juillet 2017 devant le Palais du Peuple, il n'a pas hésité un seul instant à rendre hommage à celui qui a consacré sa vie à la droiture.

Le grand souvenir qu'il garde de lui, en tant qu'un proche, c'est la clarté dans tout ce qu'il faisait. Car, disait-il: «Je préfère être pauvre et digne, qu'être riche et indigne". Chose qui l'a caractérisé durant tout son parcours terrestre. Il fut donc un modèle et un enseignant pour ses collaborateurs. «Il est parti, il restera gravé à jamais dans mon cœur».

Avec un cœur qui saigne, larmes aux yeux et épuisé, Chardin Ngoie, ancien collaborateur du défunt, regrette d'avoir perdu son patron qu'il considère comme un père merveilleux et un patron idéal prêt à tout sacrifier pour le bonheur de ceux qui l'entourent et pour la bonne marche de son pays.

Durant 20 ans, Chardin Ngoie a conduit le Général jusqu'à son dernier souffle. Il croit avoir tiré beaucoup de leçons de ce dernier. Il approuve que le Général était un bon formateur pour lui et un conseiller idéal pendant le temps passé à ses côtés. Il dit qu'il a été plus qu'un père pour lui. Il l'a aidé dans ses différents projets et à réaliser ses rêves. Il lui a donné de l'amour comme son propre fils.

Pour Chardin Ngoie, aujourd'hui considéré comme orphelin, il peine à digérer la douleur qu'il ressent après la mort de celui qui lui a montré la réalité de la vie. Il dit avoir beaucoup appris de lui et garde de bons souvenirs.

Il reconnaît en lui la qualité d'un travailleur infatigable. Celui qui était toujours prêt à régler tous les problèmes du pays. Heureusement, dit-il, le pays le lui a également retourné car il a été élevé à l'ordre de Héros nationaux Patrice Lumumba et Laurent-Désiré Kabila. Je le considère comme un TIGRE car, il a marqué l'histoire du pays.

Depuis l'époque de Mobutu, il est toujours actif à son métier. Il a brigué plusieurs postes de commandement au sein de l'armée congolaise. Il a formé plusieurs éléments des FARDC qui occupent les plus Hautes Fonctions aujourd'hui. Ce n'est pas moindre de devenir chef d'Etat-major en RDC.