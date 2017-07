Sénégal: Clôture de la tournée départementale - Bby de Matam se fixe comme défi d'avoir le meilleur résultat du pays

Ainsi, les responsables de Bby de Matam se fixent comme défi d'avoir le meilleur résultat dans tout le pays, en remportant ces élections à plus de 90 % des suffrages. « Nous sommes conscients que le chef de l'Etat accorde une attention particulière au département et d'une manière générale à la région de Matam », a rappelé le député-maire des Agnam. Pour gagner ce pari, il a invité les électeurs à aller massivement retirer leurs cartes d'identité biométriques. M. Ngom a aussi salué la décision du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique consistant à mettre en place des commissions mobiles pour le retrait de ces cartes.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.