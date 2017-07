Sénégal: Encore polir l'image du candidat...

opinion

Depuis quelques jours, on les voit dans les transports publics, au quartier, dans les marchés, au fin fond du pays... Les candidats aux postes de député ne manquent pas d'imagination pour aller démarcher l'électeur potentiel.

Au-delà des belles promesses de changer rapidement la vie de leurs concitoyens, une fois portés à l'Hémicycle, rien n'est négligé par les hommes et femmes investis sur les nombreuses listes électorales, un record de quarante-cinq coalitions et partis, pour séduire les Sénégalais. Des électeurs, souvent décidés au dernier moment pour faire leur choix le jour du vote.

Ainsi, certains candidats « branchés » web, saisissent les opportunités offertes par les réseaux sociaux pour envoyer des communiqués, photos et vidéos, quotidiennement, pour capter l'attention des jeunes et adultes en ligne. Mais, il est force de constater que la communication n'est pas souvent le fort des personnalités politiques sous nos cieux. Sinon, c'est leur équipe de communication, d'habitude, qui passe à côté de la plaque et se contente du peu. A fureter dans leurs pages Facebook, Tweeter ou leurs rares sites Internet, l'on constate qu'il y manque l'instantanéité et la mise à jour quotidienne. Certains politiques restent même des journées, voir plus d'une semaine, sans gratifier à leurs «followers», de post ou nouvelles images et vidéos fraîches pour capter l'attention et les commentaires sur eux.

Même dans les pages des journaux et magazines de la place, ce sont souvent d'anciennes photos des leaders politiques qui illustrent les articles des correspondants et journalistes envoyés spéciaux des quotidiens sénégalais. Et leur staff de communication dans tout cela ? Même pas l'idée d'embarquer un photographe et vidéaste attitrés pour suivre le candidat et ensuite garnir les réseaux sociaux d'infos, textes et audiovisuels à jour, ensuite en fournir directement les rédactions centrales. Il est bien la mise en place d'une stratégie pour gagner, mais il ne serait pas mal de séduire l'électorat jeune qui se cherche encore politiquement.

Depuis une dizaine d'années, l'on a noté les exemples de campagnes déroulées et réussies par les présidents Obama et Trump, ou récemment Macron. Leur ascension vers le sommet a bénéficié d'une large faveur d'électeurs souvent convaincus par la communication visuelle de ces hommes politiques. Donc, au-delà des programmes et promesses de campagnes électorales, il est également important de gagner la bataille du web et des réseaux sociaux. Et il n'est jamais tard pour convaincre un électeur indécis...