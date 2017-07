interview

Un des projets phares du chef de l'Etat Macky Sall, le Pôle urbain de Diamniadio est mal accueilli par la tête de liste de la coalition gagnante « Wattu Senegal ». Alioune Mar pense que le pôle est loin d'être favorable aux populations

La campagne a commencé depuis quelques jours, qu'est-ce que vous avez eu à faire depuis lors ?

Bien avant aujourd'hui, nous avons anticipé des actions, des activités et des démarches en vue de législatives de 2017. Nous avons eu pendant tout le Ramadan une précampagne très nourrie qui nous a permis de sillonner l'ensemble du département, en allant dans les coins les plus reculés. Aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne et nous continuons à privilégier les visites de proximité. Nous avons rencontré ce que l'on appelle les grands groupes, nous avons aussi rencontré des partis que ne se sont pas investis. Nous avons rencontré les grands électeurs pour baliser les grands électeurs.

Vous êtes tête de liste départementale, mais vous êtes plus connu à l'Ouest, votre commune que dans le reste du département, n'est-ce pas un handicap pour convaincre les électeurs ?

C'est ma grande difficulté, parce que ma vie politique, je n'ai jamais connu le département. Je ne m'en cache, mes actions politiques se limitaient à Rufisque ouest et au centre de vote de mon épouse à l'Est. C'est une nouveauté très délicate, parce que très rapidement j'ai commencé à sillonner le département et je suis en train de faire de grandes réalisations en terme de contact au niveau des populations. Pendant une semaine, c'est comme si j'avais fait dix ans de département. Je me rends compte que cette faiblesse est un avantage énorme.

On vous a entendu critiquer le pôle urbain et pourtant c'est un thème de campagne de vos adversaires de « Benno Bokk Yaakaar »...

On nous rabâche souvent les oreilles du pôle urbain de Diamniadio. Malheureusement, le ridicule ne tue pas dans ce pays. Parce que le pôle urbain de Diamniadio est une catastrophe. Le pôle urbain est conçu pour des maisons, des immeubles et d'appartements dont les prix varient entre 50 et 98 millions de FCfa. Est-ce que c'est fait pour les couches sociales défavorisées ? Ceux qui se gargarisent du pôle urbain de Diamniadio ne maîtrisent pas ceux qu'ils disent. Parce que le pôle n'est pas un joyau pour les populations, mais plutôt des grimaces qu'on leur fait.

Je voudrais que les responsables locaux de Benno Bokk Yaakar se taisent pour de bon. L'autre chose, c'est que le pôle urbain se trouve dans une zone boueuse. Je me rappelle Me Abdoulaye Wade avait dédié cette zone à un foirail, mais les propriétaires de bœufs et de moutons avaient refusé ce local, arguant que Diamniadio n'était pas propice pour leurs bêtes qui ne pouvaient plus lever la patte après la pluie, à cause de la boue. La pire des catastrophes pour un maire, c'est d'accepter que toutes ces constructions se fassent sans paiement d'autorisation de construire. Le maire de Diamniadio n'a reçu aucun franc sur l'ensemble de ces constructions. C'est l'ensemble des populations de Diamniadio qui ont été grugé par ce qu'on appelle le pôle urbain.