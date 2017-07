La coordination de l'observation nationale des élections lance un appel aux candidats heureux et malheureux pour qu'ils privilégient le Congo et travaillent ensemble à consolider la paix, l'unité nationale, la démocratie et la concorde nationale.

Ils ont félicité les populations des communes de Kinkala et Kintelé ; des districts de Boko, Loumo, Louingui, Ngabé, Ignié pour leur courage et esprit d'objectivité.

Par ailleurs, les observateurs nationaux ont déploré les cas de violence observés à Ollombo (Plateaux), à Nianga (Niari), Kingoué (Bouenza), l'interruption du vote et le vol du matériel électoral dans tous les six districts de la Cuvette Ouest par certains représentants des candidats.

En outre, ils ont suggéré: la réforme du système actuel de distribution des cartes d'électeur pour permettre à chacun d'exercer librement son devoir civique ; la formation continue des acteurs électoraux et des délégués des candidats avant chaque scrutin ; le convoyage mieux sécurisé des procès-verbaux et autres documents de vote ; l'acheminement à temps du matériel électoral ; la remise systématique des procès-verbaux ou formulaires des résultats aux représentants de chaque candidat, après dépouillement.

Dans le même chapitre des suggestions, les observateurs nationaux souhaitent la reformulation du décret du 15 juin 2007 déterminant les modalités de l'observation nationale et internationale des élections, en y ajoutant la présence des observateurs nationaux et internationaux lors de la compilation des résultats.

