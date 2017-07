Congo-Brazzaville: Musique - Quatre artistes retenus au concours des scènes tremplin

Plus d'une trentaine d'artistes et groupes ont participé du 18 au 19 juillet aux musiques urbaines, au slam et aux danses urbaines organisés à l'institut français du Congo (Ifc) à Brazzaville.

A l'issue de ces épreuves, quatre artistes seulement ont été retenus, notamment Mpandou Taniel pour la scène musiques urbaines, Sounga Kouba et Zeph pour la scène slam, Juvhet Otatum pour la scène danses urbaines.

Devant un jury de trois membres et un public venu nombreux, ces jeunes talents ont captivé l'attention du public. Ils ont presté en rap, slam et aux danses urbaines. Leurs prestations ont émerveillé le public, d'où leur choix a fait l'unanimité du public et du jury. Les critères de choix portaient sur le charisme, la tenue sur scène et la communication avec le public. Ces derniers se produiront lors de la semaine des cultures urbaines qui se déroulera au mois de septembre à l'Ifc.

Les scènes tremplin ont pour objectif de donner de la visibilité à des musiciens amateurs et de leur offrir l'opportunité de jouer devant un public des passionnés. Elles sont ouvertes aux artistes ou groupes qui font du rap, hip hop, slam et les danses urbaines en vue de leur permettre de s'exprimer et de recevoir un accompagnement artistique et technique.

L'objectif de l'Institut français du Congo, a expliqué Belvanie Rogère, consiste avant tout à promouvoir la culture, la musique congolaise et des jeunes en particulier. Membre du jury, elle a par ailleurs invité les artistes à venir participer à ces évènements pour se faire connaître au public. « Prester à la maison ou dans les rues ne vous permettra pas d'avoir un large public. Inscrirez-vous pour participer, tout en déposant vos morceaux de musique », a-t-il dit.

Belvanie Rogère a en outre félicité et encouragé les gagnants et les non-gagnants à travailler sans relâche, à apprendre et à côtoyer les professionnels.

« C'est pour la première fois que je participe aux scènes tremplin, je suis très heureux d'être le gagnant en musique urbaine. J'évolue en solo. C'est depuis deux ans que je suis dans le rap, je suis aussi slameur. Mes textes sont mes propres inspirations. J'ai également un album », a indiqué l'heureux gagnant Mpandou Taniel, alias Tany Scott.

L'Institut français du Congo organise les scènes tremplin après la fête de musique célébrée le 21 juin de chaque année. Les scènes tremplin ont été initiées par la directrice déléguée en fin de contrat à l'Ifc, Elodie Chabert.