Congo-Kinshasa: Conseil des droits de l'Homme - Washington fait ombrage à la candidature congolaise

Ce qui n'est pas du goût des États-Unis d'Amérique dont la représentante à l'ONU se bat bec et ongles pour que la candidature de la RDC ne passe pas. Dans son intervention le 19 juillet au Conseil, Nikki Haley a indiqué que la situation sécuritaire actuelle de la RDC ne plaide pas en sa faveur et que cela risquerait d'enflammer le conflit dans ce pays. Au moment où les enquêteurs du conseil investiguent sur les violences qui déchirent la région du Kasaï où quatre-vingt fosses communes ont été découvertes, elle estime qu'il serait imprudent de donner un siège à la RDC.

Si les États africains tels que l'Angola, le Nigeria et le Sénégal ont déjà été choisis par les pays du groupe Afrique pour siéger dans cette institution, il reste cependant un quatrième pays africain pour compléter le tableau. Là-dessus, un débat a cours actuellement sur la nécessité ou non de maintenir la RDC au Conseil. En tout cas pour les États africains qui avaient déjà fait front lors du dernier Conseil en faisant échec au projet d'envoi d'une mission d'enquête internationale au Kasaï en proie à un cycle de violence récursif, la RDC devra garder son siège au Conseil. Aujourd'hui plus qu'hier, les pays africains ont fait bloc derrière la candidature de la RDC au niveau de la haute instance de droits de l'Homme.

