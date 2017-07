Congo-Brazzaville: TIC - De nouveaux développeurs web reçoivent leurs certificats

Au total neuf étudiants finalistes du centre Yekolab ont reçu, le jeudi 20 juillet dernier à Brazzaville, leurs diplômes de fin de formation en web développeur entreprises (Java) et en applications mobiels.

Ce sont pour la plupart des jeunes désœuvrés qui ont su profiter des six mois de formation offerte gratuitement par le Centre d'excellence et de formation aux nouveaux métiers qu'offrent les secteurs de la téléphonie mobile et de l'Internet.

Cette activité s'inscrit dans la droite ligne du programme de l'ONG Yekolab qui est de créer une vraie émulation dans le secteur des TIC pour pouvoir répondre aux attentes des entreprises ou des sociétés basées au Congo. Les quelques neuf étudiants finalistes ayant reçu leurs certificats ce jeudi représentent l'une des nombreuses vagues des jeunes entrepreneurs congolais formés aux métiers émergents par Yekolab.

« L'économie numérique est la colonne vertébrale de l'ensemble de l'économie nationale d'un pays. Les jeunes congolais ont besoin d'être formés pour servir le Congo et les entreprises locales », a déclaré Yves Castanou, l'actuel directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE).

Pour le responsable de l'ARPCE, l'importance consiste à donner des opportunités aux jeunes porteurs de projets innovants d'exprimer leurs compétences et leurs génies créateurs. « Le centre Yekolab offre ces opportunités car, le centre est un projet pour l'avenir du Congo », a-t- il dit.

Habib Ceronne Awana Mayela, un des heureux récipiendaires de la formation sur le développement d'applications mobiles, se dit prêt à lancer une aventure dans ce secteur. « C'est le centre Yekolab qui a fait de moi un informaticien et développeur mobile », a-t- il témoigné. Il n'est pas le seul à avoir un projet entrepreneurial, en témoigne Jamel Simplice Makosso, qui souhaite exercer dans une entreprise de la place.

Depuis plus de deux ans, le centre Yekolab offre gratuitement des formations qualifiantes à des vagues de jeunes porteurs de projets, à savoir sur le développement web et web design, le développement d'applications mobiles, le développement entreprises Java et l'embarqué Internet des objets connectés. Cette plateforme bénéficie du soutien de nombreux partenaires comme l'ARPCE, Airtel-Congo, Azur, MTN, Congo télécom...