Burundi: Miss Burundi 2017 - Vaniella Irakoze, la bosseuse

Depuis plus de deux ans, il n'avait plus quitté son pays, depuis le coup d'Etat manqué de mai 2015. Ses… Plus »

Touchée par l'action de Marguerite Barankitse (Maison shalom) et Dieudonné Nahimana (New Generation), la jeune femme de 21 ans rêve de défendre les droits fondamentaux des enfants qui naissent et grandissent dans les milieux carcéraux. Très fière d'être Burundaise et du teint de sa peau africaine, sa couleur préférée est le noir. Elle est la cadette dans une famille de 8 enfants.

Muyinga est sa province d'origine. Avec un léger sourire et une voix chaleureuse, elle fait savoir qu'on y trouve de l'or (à Butihinda) et le parc de la Rusizi.

