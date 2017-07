Ile Maurice: Lannate dans sa cellule - «Il faut être stupide pour croire Ti Ner», dit Vinod Appadoo

La justice sociale représente la pierre angulaire des aspirations et des valeurs de la fondation… Plus »

Cette affaire sera au centre des préoccupations des adjoints au commissaire de police, Lockhdev Hoolash et Choolun Bhojoo, respectivement directeur général du National Security Service et directeur de l'Anti-Drug & Smuggling Unit, qui sont rentrés au pays le jeudi 20 juillet.

Les enquêteurs ne se seraient toutefois pas laissé berner par les accusations proférées par Siddick Islam. Ils croient plutôt qu'un complot a été ourdi pour éliminer ceux qui barrent la route aux trafiquants, dont le PM, Pravind Jugnauth, le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, le commissaire des prisons, Vinod Appadoo, et les trois personnes dont la tête a été mise à prix chacune pour Rs 4 millions ; à savoir l'assistant surintendant de police Hector Tuyau, et les avocats Rama Valayden et Neelkanth Dulloo . Navind Kistnah, principal suspect dans l'importation d'héroïne d'une valeur de plus de Rs 2 milliards, serait aussi visé par ce complot.

Au quartier général de la police, aux Casernes centrales, on n'écarte pas que cette affaire pourrait avoir un lien avec les menaces de mort contre le Premier ministre (PM) et des avocats.

