Mauritanie: L'Initiative El Wafa mobilise en faveur des réformes constitutionnelles du 5 août prochain

L'Initiative El Wafa, qui renferme les communautés des Wilayas du Nord, notamment du Tiris Zemmour et Dakhlet-Nouadhibou, mais également de Nouakchott et plus particulièrement de la Moughataa du Ksar, a organisé, mercredi soir au domicile de feu Veten Ould Rgueibi, un gigantesque rassemblement populaire, pour apporter son soutien aux réformes constitutionnelles, objet du référendum su 5 août prochain.

On notait entres autres personnalités présentes, le général Moulaye Ould Boukhreiss, les notables Mohamed Aly Ould Abdel Majid, Mohamed Ould Ewah, le colonel Sidi Ould Riha, le Président de la Zone Franche de Nouadhibou, Mohamed Ould Dah, le député de Fdérick El Wenane Ould Bobbih Ould Avreyitt, le député de Zouérate, le maire du Ksar, les ambassadeurs Mohamed Lemine Ould Haycen et Mohamed Mahmoud Ould Dahi, le directeur général du port autonome de Nouakchott dit Port de l'Amitié, Hacena Ould Ely, l'ancienne ministre Boutrigha Mint Kaber, le député Ahmed Ould Sid'Ahmed, plusieurs cadres de l'administration et d'entreprises publiques et parapubliques.

Prenant la parole à cette occasion, El Yezid Ould Veten Ould Rgueibi, coordinateur de l'Initiative El Wafa, a d'abord souhaité la bienvenue au Premier vice-président du parti au pouvoir, UPR, M. Dieh Ould Sidaty, qui était accompagné d'une forte délégation comprenant, entres autres, la Ministre Fatma Vall Mint Soueinaa, le Directeur du centre de Formation de la Petite Enfance, Mohamed Lemine Ould Hacen, la responsable des femmes UPR, Madame Médina. El Yezid a affirmé que l'Initiative El Wafa qui a toujours soutenu les idéaux du Président Mohamed Ould Abdel Aziz, s'emploie déjà à mener campagne, autant de sensibilisation que de mobilisation au Ksar et dans les Wilayas du Tiris Zemmour et de Dakhlet-Nouadhibou pour un « oui » massif, le 5 août prochain, en faveur des réformes constitutionnelles voulues et souhaitées par le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz, car elles versent dans l'intérêt du peuple mauritanien.

Même discours mais bien plus détaillé sera celui du député de Fdérick, El Wenane Ould Bobbih Ould Avreyitt, dit retracera nombre des réalisations du Président Mohamed Ould Abdel Aziz dont il dira qu'il est un bâtisseur qui œuvre à désenclaver les villes et régions du pays longtemps négligées, avant de donner rendez-vous aux populations du Nord pour le vendredi 28 juillet courant à Zouérate pour réserver un accueil chaleureux sans précédent au Président Aziz dans le cadre de la campagne pour le référendum du 5 août.

Pour sa part, le notable Mohamed Aly Ould Abdel Majid viendra à la tribune apporter sa bénédiction à cette initiative en appelant à voter massivement en faveur des réformes constitutionnelles proposées.

La parole reviendra par la suite à la Ministre Fatma Vall Mint Soueinaa qui se déclarera chanceuse d'être désignée pour la Moughataa du Ksar, premier quartier construit à Nouakchott, réputé pour son engagement et sa force de mobilisation et qui, sans doute augure d'une réussite qui sera éblouissante le jour « J ».

Enfin, interviendra le premier vice-président de l'UPR, M. Dieh Ould Sidaty qui soulignera que le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz n'a de cesse de s'investir pour moderniser le pays et c'est dans ce cadre que rentrent ces réformes constitutionnelles.