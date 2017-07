Burkina Faso: Sit-in des agents du Trésor et des Impôts - Le gouvernement appelle ...

Le SG du MINEFID a, par ailleurs, indiqué que depuis le lancement du mouvement par le SATB et le SNAID, les services de la DGTCP et de la DGI sont fonctionnels.

«Ces arrêtés n'ayant pas encore été relus, pour défaut de consensus, ils restent en vigueur et permettent d'effectuer le paiement du fonds commun sur la nouvelle base trimestrielle et le nouveau taux de 100%», a-t-il déclaré.

«Le mouvement intervient à l'issue d'un processus non encore abouti de relecture des arrêtés portant conditions et modalités de répartition du fonds commun des agents de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) et ceux de la Direction générale des impôts (DGI)», a-t-il précisé.

Le SG du MINEFID a expliqué que le sit-in lancé par le Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina (SATB) et le Syndicat national des agents des Impôts et des domaines (SNAID) dérive d'un processus inachevé.

C'est la substance de la conférence de presse animée, le jeudi 20 juillet 2017 à Ouagadougou, par le secrétaire général (SG) du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), Dr Séglaro Abel Somé, en compagnie, entre autres, des Directeurs généraux (DG) du Trésor et des Impôts.

Le seul problème qui existe entre le gouvernement et les syndicats du Trésor et des Impôts est «un malentendu sur la répartition du fonds commun (FC)» entre les différentes catégories d'agents.

Les responsables du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, ont animé une conférence de presse, le jeudi 20 juillet 2017 à Ouagadougou, pour donner les raisons ayant abouti au sit-in, entamé le mardi 18 juillet, par des agents du Trésor et des Impôts.

