Congo-Kinshasa: Impasse électorale - Des voix s'élèvent contre un 3ème dialogue

Selon lui, il faut éviter à la RDC un éternel recommencement avec des propositions inopportunes qui cachent des calculs visant la mort définitive de l'Accord se la Saint-Sylvestre tout en balisant la voie de la révision constitutionnelle pour consacrer finalement la 4ème République. « Des schémas à éviter pour maintenir la paix et la quiétude ainsi que l'élan du pacte républicain », a-t-il prévenu. Et de poursuivre : « La solution devant la misère palpable du peuple congolais passe par le renouvellement de la classe politique. Et cela à travers les élections ». Ce qui implique, à cet effet, le respect strict et intégral du compromis politique signé le 31 décembre 2016 au Centre interdiocésain.

Sa critique se situe à trois niveaux et intègre les opérations préélectorales en cours avec l'enrôlement des électeurs pour la reconstitution du fichier électoral. « Le danger pour un 3ème dialogue, c'est que celui ci va retarder l'organisation des élections générales et prolonger le bail des personnes sans mandat dans les institutions. La transition va s'éterniser à l'instar des années d'incertitude sous la 2ème République. La restriction du débat entre quatre personnes va vider définitivement le contenu de l'Accord du 31 décembre 2016. Ce format posera, à coup sûr, la problématique de l'inclusivité dont a souffert l'accord du 18 octobre 2016.

La dernière en date est celle d'un ancien membre du gouvernement et ancien du Mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, qui propose un nouveau dialogue à quatre. C'est-à-dire entre l'actuel chef de l'Etat, l'ancien gouverneur du Katanga qui est plébiscité par deux plateformes comme leur candidat président de la République, le président de l'Union nationale du Congo tenant compte de la photographie électorale de 2011, troisième classé à la présidentielle et l'actuel chef de file du Rassemblement aile Limete.

Des idées germent et se distillent déjà dans l'opinion en faveur d'un énième dialogue après celui qui a mis aux prises les délégués de la Majorité présidentielle, de l'Opposition et de la Société civile sous l'égide des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco).

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.