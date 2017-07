Congo-Kinshasa: Baisse du niveau des réserves de change - La vulnérabilité du franc congolais s'accentue

« L'économie congolaise se porte très mal. L'élément déclencheur de cette crise ressentie depuis le second semestre 2015, c'est la chute du cours des matières premières que le pays exporte. Bien évidemment, les causes structurelles de cette situation sont connues... . », a fustigé le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), lors de son intervention au cours d'une matinée d'information à l'attention des miniers.

Il s'observe une accélération de l'inflation et de la dépréciation du taux de change. Sur le marché des biens et services, les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 38,4% en rythme annuel à la fin de six premiers mois de l'année.

Et parmi les causes, l'on évoque, entre autres, le non-rapatriement des 40% de recettes minières. Recettes devant induire, selon les statistiques du gouvernement, des rapatriements à hauteur d'environ Usd 1,5 milliard (USD 1.537.376.902,40).

Sur le marché des changes, le franc congolais ne fait que se déprécier face au dollar américain. A la clôture de la journée du mercredi 19 juillet, la monnaie nationale s'est échangée à 1 680 francs congolais contre 1 dollar américain. Si l'on n'y prend garde, préviennent des analystes, le marché des changes risque d'atteindre un niveau inacceptable.

A fin mai, elles se sont établies à 717, 66 millions USD correspondant à 3,15 semaines d'importations des biens et services sur ressources propres. Or, selon certains analystes, le niveau requis ne doit pas être en deçà de 3 mois. Une situation qui risque de causer d'énormes préjudices à l'économie nationale.

