Congo-Brazzaville: Deuxième round

° La deuxième bataille dresse les unes contre les autres les formations qui se réclament de l'opposition. Nous l'avons évoqué ici même récemment, elle oppose la traditionnelle Upads, parti de l'ancien président Pascal Lissouba, et la très jeune UDH que dirige l'ancien ministre Guy-Brice Parfait Kolélas. Mais, ce qui se voit moins, elle implique des personnalités politiques qui, tout en se rangeant dans l'opposition dite "radicale" et en prônant ouvertement la non-participation à cette échéance électorale, entendent bien jouer un rôle dans la nouvelle Assemblée nationale.

° La première se joue au sein même de la majorité présidentielle où le Parti congolais du travail, qui domine celle-ci depuis des décennies, va probablement vivre la mutation qu'un grand nombre de ses membres attend et espère depuis longtemps. Entouré de députés qui auront été élus sous l'étiquette des "indépendants" et rajeuni lui-même avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'élus, le parti qui soutient le chef de l'Etat devra prendre en compte ces changements dans sa propre gouvernance. Ce qui le conduira probablement très vite à tenir enfin le congrès qu'il a dû repousser à maintes reprises.

Les résultats du premier round de l'échéance électorale dont nous vivons les péripéties depuis des mois étant connus le second tour, qui ne concerne que l'Assemblée nationale promet d'être pour le moins agité. Deux batailles vont, en effet, se dérouler dans les cent cinquante et une circonscriptions que compte notre pays, deux batailles dont l'issue pourrait bien modifier le paysage politique congolais.

