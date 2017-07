Congo-Brazzaville: Notre dame de Nazareth - Des activités culturelles organisées au profit des enfants de cet orphelinat

C'est ce qu'a annoncé l'artiste musicien congolais de la diaspora française, Kevin Msinka, lors de son passage à cet orphelinat situé dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé

Artiste musicien, Kevin Msinka organise des stages de danse et percussion qu'il intitule « Rencontres et échanges culturels ». Mais cette fois-ci, il a choisi un autre champ, le socioculturel. Courant son séjour brazzavillois, accompagné de ses amis français et d'un artiste congolais Magnom, évoluant dans ce domaine depuis un certain temps, il a visité l'orphelinat Notre dame de Nazareth, où il leur a offert des produits de première nécessité.

« Je suis plein d'émotions et de souvenir. Je repars plein de chaleur et d'amour. Je reviendrai ici au mois de décembre avec autant de cadeaux. J'ai été enfant de la rue ; à un certain moment j'ai tendu ma main pour demander aux gens. Cependant, je n'aimerai pas seulement venir remettre des cadeaux ici, parce que ça reste seulement des activités stériles, mais je vais organiser aussi des activités culturelles avec des enfants. Je compte créer un partenariat avec l'Institut français du Congo (IFC) ; les amener en ces lieux hautement culturel, passer une journée, exposer ce qu'ils font et le soir nous organiserons un spectacle pour lequel, le bénéfice va permettre d'acheter par exemple les stylos et autres à ces derniers », a-t-il annoncé.

Recevant la délégation de monsieur Kévin, la sœur Marie Thérèse Ongayolo, n'a pas caché ses sentiments de joie. « La porte de notre maison est toujours ouverte. Nous ne vivons que par l'arrivée des gens, d'où, nous ne pouvons qu'apprécier ceux qui viennent pour nous visiter », a-t-elle déclaré à ses hôtes.

Cependant la sœur Marie Thérèse Ongayolo, se dit hostile aux appels. « Je n'aime pas lancer des appels, parce que les Congolais savent que les orphelinats ne vivent que de l'aide, car nous n'avons aucune activité qui nous procure de l'argent. »

L'orphelinat Notre dame de Nazareth est constitué d'une maison moins spacieuse et ne peut contenir près d'une centaine d'enfants. C'est ainsi que la sœur Marie Thérèse Ongayolo héberge une soixantaine d'enfants, qui fort heureusement, vont presque tous à l'école, excepté ceux qui sont malades. Soixante enfants, c'est trop, d'où le besoin pour cet orphelinat de bénéficier des donateurs d'une maison R+1.

« Si nous attendons avoir des structures comme en Europe, nous ne rendrons jamais service aux enfants. Je pense que pour un enfant, ce qui est important, c'est d'être aimé, d'avoir à manger, de pouvoir aller à l'école, d'être soigné s'il est malade. Et nous arrivons à accomplir tout cela. Ces enfants sont habitués à être ensemble et ils sont satisfaits de dormir deux à deux, ou trois dans le même lit. Cependant, si par miracle quelqu'un nous donnait une grande maison, nous serons heureux, mais pour le moment nous essayons de faire le minimum avec ce que nous avons », a-t-elle déclaré.