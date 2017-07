Angola: Pour un développement urbain qui reflète une stratégie durable

La ministre a fait savoir que la rencontre de Quito avait adopté une vision partagée sur la manière dont les villes et les agglomérations humaines devraient être planifiées, conçues, financées, développées, gouvernées et administrées.

À son avis, le développement Urbain doit être conforme au nouvel agenda (NAU), à la déclaration qui découle de l'Habitat III et à la Conférence des Nations Unies sur l'Habitat et le Développement Urbain qui s'est réalisée à Quito (Equateur).

"La politique devra aussi s'aligner sur le Plan National d'Aménagement du Territoire (PNOT), un cadre stratégique de référence et complémentaire qui assure l'harmonisation entre les différents instruments de planification et la loi de l'aménagement du territoire et urbanisme", a-t-elle renchéri.

Luanda — La politique nationale de développement urbain doit refléter le développement durable, compte tenu des instruments de planification territorial existants au pays, a affirmé jeudi, à Luanda, la ministre de l'Urbanisme et Habitation, Branca do Espírito Santo.

