Burkina Faso: Le président de l'Assemblée nationale du Niger à Ouagadougou

Outre le président de l'Assemblée nationale du Niger, ses homologues du Mali, Sidiki Issaka, du Bénin, Adrien Houngbedhi, de la Mauritanie, Mohamed Ould, de la Guinée, Amadou Camara et du Ghana, Aaron Mickael sont attendus dans la capitale burkinabè pour cette rencontre de haut niveau en vue de réfléchir au financement de la santé et du dividende démographique.

Ousséni Tinni est à Ouagadougou pour participer à un panel de haut niveau des parlementaires de la CEDEAO et de la Mauritanie, pour le financement de la santé et le dividende démographique. Après les échanges d'amabilité, Salifou Diallo et son hôte ont eu quelques minutes de tête-à-tête au salon ministériel de l'aéroport, mais rien n'a filtré des échanges, aucune interview n'ayant été accordée à la presse.

Le président de l'Assemblée nationale nigérienne, Ousséni Tinni, est arrivé hier, jeudi 20 juillet 2017 dans l'après-midi à Ouagadougou, pour participer à un panel de haut niveau des parlementaires de la CEDEAO et de la Mauritanie pour le financement de la santé et du dividende démographique. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue burkinabè, Salifou Diallo.

