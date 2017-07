Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - 1 179 nouveaux policiers pour servir la nation

La cérémonie officielle de sortie de la 46e promotion d'élèves policiers a eu lieu, le jeudi 20 juillet 2017 à Ouagadougou, sous le patronage du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Ce sont 1 179 agents, jugés dignes de porter leurs galons, qui sont appelés à servir la nation.

Les effectifs des forces de sécurité viennent d'être renforcés au Burkina Faso avec 1 179 nouveaux éléments, dont 1153 assistants de police et 26 agents de police municipale. Issus de la 46e promotion de l'Ecole nationale de police (ENP) dénommée «Dévouement pour la nation», ces agents ont officiellement reçu leurs galons, le jeudi 20 juillet 2017 à Ouagadougou, après deux ans de formation physique, psychologique et intellectuelle. Investis désormais de la mission de protéger les biens et les personnes, les nouveaux policiers, tels que l'a signifié leur délégué général, Paul Tiendrebéogo, disent avoir reçu la formation nécessaire pour servir la nation.

«Nous devons, au péril de notre vie, remporter des victoires sur l'incivisme, sur le grand banditisme, sur le terrorisme, en un mot, sur l'insécurité sous toutes ses formes», a-t-il fait observer à ses camarades de promotion. L'assistant Tiendrebéogo a, par ailleurs, soumis quelques doléances aux autorités de tutelle.

Il a souhaité, entre autres, la dotation en packages militaires des futures promotions, la transformation des écoles de police en établissements publics de l'Etat, et la création d'un site annexe de l'Ecole nationale de police pour contenir les recrutements exceptionnels en cours.

Devant le parterre de personnalités, dont le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et le Haut représentant du chef de l'Etat, Chériff Moumina Sy, respectivement patron de la cérémonie et parrain de la promotion, le directeur de l'ENP, Théophane Séguéda, a également plaidé pour des locaux supplémentaires et plus d'équipements pour assurer une formation plus qualitative. Il a, outre mesure, invité les policiers sortants à travailler avec professionnalisme.

« La tête d'un policier ne doit pas faire des choses que son béret ignore», leur a-t-il lancé, insistant sur le respect de la déontologie du métier.

Le parrain de la promotion, journaliste «engagé» et «épris» de justice au «courage louable», et le ministre de la Sécurité, Simon Comparé, ont aussi donné des conseils aux nouveaux agents.

«Pour que votre travail soit accepté, le policier doit être irréprochable. Il doit exercer dans le sens du respect absolu des personnes et de l'Etat», a dit M. Sy, à l'endroit de ses filleuls. Aussi, a-t-il invité ces serviteurs du pays à travailler avec «professionnalisme», «probité», «sang-froid» et «intelligence».

Pour le parrain, la Police est une institution importante dans la construction d'un Burkina paisible et stable, si bien qu'elle doit présenter une bonne image. «Nous souhaitons une police plus dynamique et plus proche des populations en vue de relever les nouveaux défis sécuritaires», a-t-il affirmé.

Vers une police plus républicaine

Pour sa part, le chef du département en charge de la sécurité, a demandé aux jeunes policiers de servir la nation avec professionnalisme et loyauté. «Je vous exhorte à accomplir votre mission avec le sens du devoir, la probité et l'honneur que requiert votre profession», a soutenu Simon Compaoré.

Du reste, il a rassuré l'institution policière que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour permettre aux policiers de jouer pleinement leur rôle régalien.

«J'ai instruit un certain nombre d'actes qui devront permettre d'avoir une police républicaine», a-t-il relevé, citant notamment la relecture en cours de la loi portant statut du personnel de la police nationale, l'élaboration des statuts de l'Académie de police et de l'ENP et la mise en place d'un comité chargé de la relecture du décret portant fixation des rétributions allouées aux prestations de services effectués par les policiers au profit des particuliers.

A l'entendre, le gouvernement va poursuivre sa politique de renforcement des capacités opérationnelles et des effectifs des forces de sécurité, conformément aux engagements du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le concernant, le Premier ministre a transmis ses encouragements aux policiers aptes à servir l'Etat. «Je voudrais féliciter ces jeunes gens pour les résultats obtenus, ce qui montre tout le sérieux accordé à cette formation exigeante.

Je suis venu leur témoigner la reconnaissance et les encouragements du gouvernement, à poursuivre dans cette carrière difficile, le dévouement pour la défense de la patrie, dans ce contexte marqué par l'incivisme et le terrorisme», a-t-il mentionné. Mieux, il voit en cette sortie de promotion, des notes d'espoir pour l'avenir.

«Tous ces jeunes que j'ai vus aujourd'hui m'ont donné confiance en l'avenir et m'ont donné, à travers leur engagement, la certitude que nous pourrons relever les défis sécuritaires», a confié le chef du gouvernement qui a aussi salué la Police nationale pour le travail abattu dans le silence pour la sécurité des Burkinabè, au péril de la vie de ses hommes.

La cérémonie de sortie s'est achevée avec une démonstration de techniques de combats et un défilé des différentes unités de la Police. La 46e promotion de l'ENP n'a pas connu que des heureux : elle a enregistré 5 redoublants, deux exclus pour indiscipline et insuffisance de résultats et trois décès.