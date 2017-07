Guinée: Un opposant invite Bantama Sow à « parler de l'essentiel »

Ce n'est pas lui qui fait que, il n'ya pas de route et ce n'est pas lui qui fait que, il y'a de l'insécurité », a-t-il défendu le chef de file de l'opposition avant d'ajouter qu'au lieu de cela, c'est plutôt eux qui sont en train de gouverner, qui doivent faire face à l'essentiel et qu'ils laissent Cellou tranquille.

Et voila ce que nous sommes entrain de faire, voilà les problèmes actuels qui fatiguent notre gouvernement. Vous donnez l'évolution du gouvernement, aux militants et au peuple de Guinée », a-t-il expliqué.

A l'occasion d'une interview accordée à Aminata.com la semaine dernière, le président du Rassemblement Pour la Renaissance et le Développement (RRD), Abdoulaye Kourouma n'a pas hésité de s'attaquer au ministre conseiller à la présidence, membre du bureau politique RPG Arc-en-ciel, Bantama Sow sur le sujet des causes de certaines anomalies pour le bon fonctionnement du pays.

Le plus souvent le parti au pouvoir le RPG Arc-en-ciel et celui de l'opposition l'UFDG se focalisent plus dans leurs discours à se contre-attaquer que de parler de l'essentiel à l'intérêt de tout le peuple.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.