Congo-Kinshasa: Kasaï Central - 200 000 enfants privés des soins de santé

Deux cent mille enfants de moins de cinq ans ont été privés des soins de santé préventifs et curatifs à cause de l'insécurité dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central au cours de cette année, indique le docteur Patrick Matala, chef de bureau de l'UNICEF/Kananga au cours de la revue semestrielle 2017 de cette institution.

Il révèle que 174 centres de santé dont 70 au Kasaï et 104 au Kasaï Central ont été pillés.

Au cours de cette année scolaire qui s'est achevé, près de 90 000 élèves dont 26000 au Kasaï et 63 983 du Kasaï n'ont pas eu droit à l'éducation. Trois cent cinquante-quatre écoles dont 87 au Kasaï et 267 au Kasaï Central ont été pillées et ou détruites, renseigne chef de bureau de l'UNICEF/Kananga.

Il fait remarquer que cette crise a aussi entrainé le déplacement interne de plus d'un million trois cent mille personnes parmi lesquelles des enfants qui sont privés de certains de leurs droits. Ce qui oblige l'UNICEF à intégrer le volet réponses humanitaire dans son programme pour contribuer aux efforts de tous les autres acteurs humanitaires qui évoluent dans cet espace.

Patrick Matala plaide pour que les gouvernements provinciaux renforcent la sécurisation des enfants à travers des projets d'encadrement de la jeunesse durant cette période des vacances et d'accompagner des interventions des acteurs humanitaires.