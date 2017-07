Guinée: Labé - La desserte en eau de mal en pis

A la Guinéenne des eaux pas un ne veut donner les raisons de cette pénurie tant à cause de la récurrence des pannes sur le réseau que de l'absence des directeurs titulaire et adjoint en formation dans la ville des agrumes.

<<... c'est invivable,c'est dans ce pays seulement que tu peux voir ça, avec la SEG c'est nul et non avenue,c'est des fainéants, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas fournir ,c'est un refus.>>

Plus révolté que les précédents interlocuteurs à cause de la corvée d'eau qu'il doit assumer chaque matin Mr Diallo Aliou estime que la pénurie est due à un refus:

Depuis deux semaines les quartier situés au cœur de la ville de Labé comme : Kouroula,Mairie ou Mosquée sont sevrés de la desserte en eau courante et plus que jamais les familles font recours aux vieux puits.

