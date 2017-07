Congo-Kinshasa: Beni - Trois journées ville morte pour exiger la libération de deux prêtres enlevés

Si vous ne voyez pas l'email de confirmation dans votre boîte de réception, allez chercher dans vos spams et marquez le message comme "non spam".

Les abbés Pierre Akilimali et Charles Kipasa, deux prêtres de la paroisse catholique Notre-Dame des anges de Bunyuka, dans la chefferie de Bashu au sud du territoire de Beni, ont été kidnappés la nuit de dimanche à lundi 17 juillet. La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) avait condamné mardi dernier cet enlèvement et exigé la libération de deux prêtres catholiques.

« Ce que nous sommes en train de revendiquer, c'est la libération immédiate et sans condition de nos deux prêtres de la paroisse de Bunyuka qui ont été kidnappés le dimanche 16 juillet 2017. Mais aussi nous sommes en train de fustiger la situation qui prévaut dans la chefferie de Bashu surtout la résurgence des incursions nocturnes, caractérisées par des agressions à l'arme à feu et blanche, il y a des assassinats, des enlèvements, des vols et des viols», dénonce Moïse Paluku.

