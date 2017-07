Burkina Faso: PNGT2 - Des réalisations qui font tache d'huile sur le terrain

Il en veut pour preuve les actions telles que la construction et l'équipement de la maison de la Femme et l'aménagement de nouveaux sites de production rizicole au profit des femmes.

«Cela nous permet de nous acheter des vélos et contribuer à payer la scolarité de nos enfants», mentionne Bélem Rosalie, une bénéficiaire. Et Eugenie Bouda de renchérir : «L'aménagement de ce bas-fond a augmenté notre production.

A l'instar de Suzanne Zoungrana, maniant avec habileté sa daba, ce jeudi 13 juillet 2017, dans sa parcelle de 800 m2, elles sont au nombre de 140 femmes qui récoltent annuellement chacune 3 sacs de cent (100) kg de riz en moyenne sur leur terrain. Elles indiquent avoir gagné chacune entre 50 et 60 mille F CFA par an.

Ces femmes ont vendu la gomme arabique à 200 000 F CFA et récolté 80 kg de miel qu'elles ont vendu à 160 000F CFA, etc.

A côté, des jeunes du quartier ont entrepris de faire du jardinage grâce à ce forage, à l'image de Fidèle Kaboré qui récolte actuellement dans son jardin, de la tomate et du haricot vert. Pour l'entretien du forage, ces femmes cotisent 500 F CFA chacune et les chefs de famille 2500 F CFA chacun par an.

Cela a considérablement diminué la corvée d'eau pour une centaine de femmes et nous gagnons en temps pour nous occuper d'autres activités ménagères et faire le marché», soutiennent les femmes du quartier Toghin de Bingo.

«Avant la réalisation de ce forage, en saison hivernale, nous n'arrivions plus à nous procurer de l'eau potable à cause de ce cours d'eau. Mais actuellement, nous avons un forage à côté de nos concessions.

Ce sont 276 exploitants dont 11 hommes qui y expérimentent durant cette campagne agricole la variété FKR19 de riz. Chaque femme a bénéficié d'une parcelle de 302,5 m2 et 5 kg de semence et si la campagne est bonne, les exploitantes pourront chacune obtenir 100kg de riz.

Mais, avec l'utilisation du foyer amélioré, 2500 F CFA suffisent pour cela soit une économie de 1250 F», témoigne-t-elle. Ce gain leur permet de contribuer au développement de la commune à travers le paiement des taxes et impôts à hauteur de 200 000 F par an.

