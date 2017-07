Afrique: Le Mali ne veut pas crier trop tôt victoire

Pour revenir au match aller, Djibril Dramé pense qu'il a été bon et équilibré dans l'ensemble. « On avait en face de nous une formation gambienne athlétique, qui a joué un football direct. Ils nous ont posé de sérieux problèmes, mais mes joueurs ont eu une réaction positive ».

« Cette équipe gambienne a commencé les préparatifs depuis le mois de janvier et livré trois matches amicaux contre le Maroc et la sélection junior du Sénégal. C'est dire que les Gambiens sont en jambes depuis un bon moment », précise Djbril Dramé.

Le Mali accueille ce samedi 22 juillet au Stade Modibo Kéïta la Gambie en match retour du second tour de qualification de la Zone Ouest A pour le CHAN Total, Kenya 2018. Après avoir contraint à un nul sans but la Gambie, le sélectionneur du Mali, Djibril Dramé, a averti sa troupe que le résultat était loin d'être acquis.

Copyright © 2017 Confederation of African Football.

