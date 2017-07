Afrique: La RD Congo rêve et s'élève

La RD Congo pointe à la 28ème position du Classement Mondial FIFA/Coca-Cola, un record.Les Léopards sont dans une dynamique ascendante depuis plus de sept ans. Ils rêvent tout haut de retrouver la Coupe du Monde après une première participation en 1974

Si l'attente est en proportion du bonheur qu'elle prépare, la RD Congo peut déjà commencer à rêver en russe.

Première nation d'Afrique sub-saharienne à avoir participé à une phase finale, lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 1974, les Africains n'en peuvent plus de patienter pour y retourner.

Après plus de 40 ans à manger leur pain noir, ils ont construit leur retour au premier plan sans faire de bruit, mais les Léopards ne pourront plus compter sur l'effet de surprise très longtemps.

Il suffit de jeter un œil sur le Classement Mondial FIFA/Coca-Cola pour trouver un marqueur de leur renaissance : entre 2010 et 2016, les Léopards sont passés de la 139ème à la 49ème place.

En juillet 2017, ils ont décroché la meilleure position de leur histoire en atteignant la 28ème place grâce notamment à un parcours qui les a menés jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017.

Les Léopards ont surtout entamé leur campagne de qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA de main de maître avec deux victoires de rang contre la Libye (4:0) et en Guinée (1:2) dans le Groupe A.

Décrocher leur deuxième ticket pour une Coupe du Monde de la FIFA est devenu un rêve de plus en plus réalisable aujourd'hui. Des bonnes performances lors du double affrontement de septembre prochain face à la Tunisie pourraient les rapprocher encore un peu plus de la Russie.

État d'esprit

Le cocktail de la réussite nécessite de nombreux ingrédients, et il y en un dont on peut rarement se passer : l'état d'esprit. Celui des joueurs de la RD Congo semble prometteur à voir l'ambiance qui règne sur et en dehors du terrain.

Junior Kabananga, l'une des griffes les plus tranchantes des Léopards, l'a confirmé au micro de FIFA.com : "Le secret du succès de notre équipe est l'esprit collectif, ainsi qu'un sélectionneur ambitieux. Il ne faut pas oublier la modestie et l'engagement sur le terrain", explique-t-il.

Structure et infrastructure

La superpuissance africaine avait perdu de son lustre depuis sa première qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA.

Le sélectionneur Florent Ibenge pointe les changements structurels autour de l'équipe pour expliquer son renouveau : "Il y a eu une nette amélioration dans des domaines importants, comme les déplacements et l'équipement.

Nous ne mentons pas aux joueurs. Ils savent que tout n'est pas parfait, que ce n'est pas aussi bien organisé que dans leurs clubs, en Europe. Mais nous pouvons leur apporter quelque chose de différent".

Timing

Du talent à tous les étages avec des éléments de la trempe de Dieumerci Mbokani, Yannick Bolasie, Chancel Mbemba ou encore Neeskens Kebano, une confiance retrouvée, et surtout un désir profond de goûter à nouveau à l'élite mondiale : toutes les planètes semblent alignées pour passer de la parole aux actes.

Gabriel Zakuani, le défenseur des Léopards en est convaincu : "Aujourd'hui, plus que l'honneur d'avoir déjà participé à une Coupe du Monde, il y a surtout le rêve d'y retourner. Il est temps d'écrire une nouvelle page, et j'ai le sentiment que c'est le moment idéal".