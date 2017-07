Tunisie: Argent sale et esprit de gain facile

Mais le phénomène ou plutôt le phénotype semble tout de même intelligible pour certains responsables administratifs. C'est ainsi que l'abandon scolaire représente aux yeux des commissaires régionaux à l'éducation de nombreuses régions de l'intérieur l'une des causes majeures de cette traite des jeunes filles lesquelles sont souvent reprises à leurs parents à la fleur de l'âge, entre la puberté et la fin de l'adolescence, autrement dit entre 13 et 18 ans.

Autre phénomène inquiétant, le terrorisme. Il est dans de nombreuses zones rurales, forestières de surcroît, la principale cause de l'abandon scolaire et l'envoi des jeunes filles en milieu urbain pour se procurer de l'argent nécessaire à la survie de certains foyers démunis.

Il suffit d'ailleurs de se rendre dans certaines contrées éloignées de Jendouba, du Kef ou encore de Siliana, pour ne citer que ces régions-là, pour se rendre à l'évidence de l'ampleur des départs des jeunes filles dans les zones urbaines où elles sont, le plus souvent, conduites chez des familles nanties, à travers des réseaux mafieux, se disant organisés.

Ni contrat ni assurance

Toutefois, c'est dans le gouvernorat de Jendouba que le phénomène semble le plus inquiétant, tant le nombre de jeunes filles ayant abandonné l'école, ou encore le collège, a atteint des proportions inquiétantes, notamment en milieu rural où l'on peut remarquer un départ en cascade des jeunes filles vers des villes comme Tunis, Sousse ou Nabeul où elles sont accueillies, à travers des réseaux organisés, par des familles ayant souscrit au projet de recrutement de jeunes filles pour effectuer des travaux ménagers, moyennant des sommes d'argent qui n'ont rien à voir avec les prescriptions du code du travail.

Dans de nombreux cas, les jeunes filles ne sont ni assurées ni payées selon un contrat, mais juste en fonction d'un circuit occulte qui rafle tout l'argent issu du premier acte de recrutement avant de disparaître aussitôt l'opération accomplie.

Il s'agit d'intermédiaires qui se chargent de ramener les jeunes filles aux postulants après les avoir dénichées dans les régions où l'emploi manque cruellement, notamment parmi celles qui ont échoué dans leur scolarité ou abandonné l'école pour diverses raisons.

Dans la région de Aïn Soltane, Boubaker, un homme d'un certain âge, explique le circuit par lequel il est passé en la matière, se disant prudent au sujet de la situation de sa fille, âgée de 17 ans.

«Cela fait deux ans qu'elle bosse chez une famille à Tunis, moyennant la somme de 350 dinars mensuellement, logée, nourrie», nous expliquant qu'il ne pouvait pas refuser l'offre d'autant que cela représente aussi pour certains filles une échappatoire pour fuir l'enfer du monde rural et l'isolement.

Sa sœur nous explique qu'elle est plutôt bien accueillie par les membres de la famille, chez lesquels elle dit travailler. « Mieux vaut travailler que de moisir dans la campagne», renchérit-elle le sourire aux lèvres.

Et d'ajouter : «Ma sœur a quitté l'école à l'âge de quatorze ans et elle a dû passer deux années à la maison, ne faisant que soutenir sa maman dans tout ce qui est travail ménager avant de partir à Tunis».

Même si un tel phénomène s'est amplifié comme une traînée de poudre, c'est surtout le «modus operandi» des recruteurs qui semble appâter et les jeunes filles et leurs familles. Ils leur promettent monts et merveilles et surtout une rupture avec les affres de la vie rurale.

Saleh, un quinquagénaire déprimé après le départ de sa fille, nous relate l'histoire de ce qu'il a qualifié d' «extorsion douce» de sa fille cadette en contre-partie du paiement d'un premier ratio de 500d livrés rubis sur l'ongle, une offre alléchante qui, nous confie-t-il, lui a ouvert l'espoir d'un mirage, d'autant plus qu'il a toujours abhorré la vie dans la contrée frontalière de Sidi Rabeh, à quelques encablures de la frontière algérienne.

Dans certains cas, des jeunes filles se font aspirer dans la spirale de la traite suite au conseil d'une voisine ou d'une amie rodée au système.

Le phénomène a pris un nouveau tournant après la révolution du 14 janvier et selon les statistiques officielles, on est bien au-dessus des 40.000 jeunes travailleuses domestiques âgées en moyenne de 17 ans qui travaillent dans des conditions d'illégalité, d'exploitation et d'indignité (source enquête de l'Unicef 2007).

Les petites filles ont, selon, Mme Saïdi, sociologue, très peu de chance d'avoir une vie saine et productive à l'âge adulte, tant elles garderont en mémoire , toujours selon elle, leur arrachement à leur enfance et leur retrait sous la violence parfois.

Une jeune fille issue de la localité forestière de Jradou à Sakiet Sidi Youssef avait même basculé dans la prostitution après avoir quitté le domicile parental à l'âge de 18 ans pour aller travailler chez une famille aisée de la capitale, nous raconte aussi un homme de la localité ayant refusé de donner l'identité de la jeune fille par pudeur et par respect pour ses parents qui, dit-il, étaient de bonne conduite, ce qui rend encore plus complexe la question de la traite des jeunes filles et inhumaine à tous les niveaux de considération. Une question d'intérêt humain à méditer longuement.