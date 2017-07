Tunisie: La lutte contre la corruption, une politique d'Etat de longue haleine

Si Youssef Chahed a été, in fine, encouragé et soutenu, les députés l'ont tous prié de ne pas s'arrêter en si bon chemin.

Les conseils n'ont pas manqué non plus, on a prié le maître de La Kasbah de prendre garde des tirs fratricides. Des secteurs d'activité comme la douane, la gestion des ports, le fonctionnement de l'administration d'une manière générale revenaient souvent dans le débat parlementaire.

A ce tire, le chef du gouvernement annonce que les projets de loi portant sur la déclaration de patrimoine et ceux relatifs à la lutte contre les conflits d'intérêts seront bientôt présentés à l'Assemblée, déplorant l'enrichissement spectaculaire de «fonctionnaires possesseurs de patrimoine et biens immobiliers ne correspondant ni de près ni de loin à leurs revenus ».

« Cette lutte contre la corruption est une action pérenne, non sélective visant quiconque animé par la volonté de porter atteinte à l'Etat et aux intérêts des Tunisiens », fait-il valoir.

Il a exprimé sa volonté de n'épargner personne, y compris les hommes de son camp. Si besoin. L'allusion était on ne peut plus claire.

« Une guerre n'est pas une expression métaphorique mais bel et bien un terme qui décrit une réalité et notre engagement à aller de l'avant dans cette direction », martèle Youssef Chahed dans un discours de la vérité.

Outre quelques points de politique générale, Youssef Chahed a axé l'essentiel de son intervention sur l'engagement pris par le gouvernement d'union nationale lors de son investiture en août 2016, de mettre tout en œuvre pour lutter contre la corruption et ses corollaires : la contrebande et le commerce parallèle.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.